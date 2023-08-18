KKTC, BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak üzere Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni hayata geçirdi.

BM Barış Gücü askerleri, projeyi engellemek için, bu sabah alana beton bloklar ve BM araçlarını yerleştirdi. Türk askeri ve KKTC güvenlik güçleri, Barış Gücü'ne ait araç ve barikatlarını iş makineleri ile kaldırdı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu; "Geri dönüş olmayacak. Komployla karşı karşıyayız. BM bizi engellemeye çalışmasın, bu yolu biz yapacağız. Bitmiştir" dedi.