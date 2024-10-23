Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, Kazakistan'ın online alışveriş sitesi Kaspi.kz tarafından satın alındı. Kaspi.kz CEO'su ve kurucu ortağı Mikhail Lomtadze, Türk pazaryeri Hepsiburada'nın yüzde 65 hissesini almasının arkasındaki sebepleri açıkladı. Lomtadze, birçok şirketin değerlendirildiğini ancak Hepsiburada’nın çekiciliği ve Türkiye’nin güçlü ekonomik performansı nedeniyle öne çıktığını belirtti.

CNBC-e'de yer alan habere göre, Lomtadze, Almatı'daki Kursiv Ekosistemler Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Böyle kararlar almak, sezgi ve analizin birleşimini gerektirir. Türkiye’nin geniş pazar hacmi ve 85 milyondan fazla nüfusu bizi cezbediyor. Ancak en önemli etken Hepsiburada’nın kendisi. Şirketin güçlü yönetimi ve net bir vizyonu var" dedi.