Tuzla Belediyesi, Ada Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla' kitabının tanıtım toplantısını dün akşam Tuzla Yaşam Aydınlı'da gerçekleştirdi. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl kente hizmet eden herkesin bu ruhu bilmesi gerektiğini söyleyerek, 'Hizmet ettiğin kentin tarihini bilmeden, ona saygı duyarak hizmet edemezsin' dedi.

Tarihçi-akademisyen Prof. Dr. Vahdettin Engin, Marmara Üniversitesi Mimarlık Tarihçisi Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, gazeteci İskender Özsoy, Tuzla Belediyesi Tersaneler ve Denizcilik Koordinatörü ve gazeteci Gökhan Karakaş, Ece Erkoç Özşar, Ada Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Adil Erkoç ve Murat Erdin'in katkılarıyla, Ada Shipyard sponsorluğunda hazırlanan eser, Tuzla'nın zengin mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Tuzla'nın 2.500 yıllık tarihini ele alan kitap, kentin geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunarken, bölgede yaşamış medeniyetlere, kültürel izlere ve tarihi kırılma anlarına da ışık tutuyor.

'Bir ayda 5 önemli projeyi hizmete aldık'

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, tanıtım programında yaptığı konuşmada son bir ayda tamamlanan projeleri ve kitabın önemini anlattı. Bingöl, Yayla Mahallesi'nde vatandaşların yoğun talep gösterdiği Emrah Toksöz Parkı'nın yenilenerek hizmete açıldığını belirterek şunları söyledi:

'Bir çamur deryası olan alanı yeşille, ağaçla, çocukların güvenle oyun oynayabileceği bir yaşam alanına dönüştürdük. Konaşlı Mahallesi'ndeki 3 bin metrekarelik Muhammet Emin Ağırman Parkı'nı da aynı şekilde hizmete aldık.'

Başkan Bingöl, göreve geldiklerinde kötü durumdaki Palmiye Balık Restoranı ve iskelesini tamamen yenilediklerini, özel şirketlere kiralanmış olan plajın devralınarak yeniden halka açıldığını ifade etti. Açılışı yapılacak olan Ayyıldız Sosyal Yaşam Merkezinin de yenilenerek genişletildiğini belirten Bingöl, tesisin üst katının artık gençlere kütüphane olarak hizmet vereceğini söyledi.

'Tuzla'nın tarihini bilmeden bu kente hizmet edemezsiniz'

Tanıtım programının ana gündeminin kitap olduğunu vurgulayan Başkan Bingöl, Tuzla'nın tarihine sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, 'Göreve geldiğimiz günden beri Tuzla'nın tarihini çalışmamız gerektiğini söyledik. Bu kent, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; acıları, mutlulukları, göçleri, mücadeleleri içinde barındırmış bir yerleşim. Bugün bu değerleri kalıcı kıldığımız bir eserle buluşuyoruz' dedi. Aydınlı Mahallesi'nin İngiliz işgali döneminde yaşadıklarından, mübadelenin acı hatıralarına, 1. Ahmet Camii müezzininin yaşadığı zorluklara kadar pek çok tarihi detayın kitapta yer aldığını vurgulayan Bingöl, kente hizmet eden herkesin bu ruhu bilmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Mercan Sanat Merkezine de değinen Bingöl, merkezin gençlere yönelik ücretsiz sanat ve dil eğitimleri sunan bir yapıya kavuşturulduğunu hatırlattı.

Erkoç ailesine ve yazarlara teşekkür

Kitabın hazırlanmasında büyük katkı sunan tüm akademisyenlere ve yazarlara teşekkür eden Başkan Bingöl, Ada Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Adil Erkoç ve ailesinin desteklerine ayrıca vurgu yaparak, 'Ada Tersanesi, Tuzla'nın tarihine sahip çıkan, bu projeye gönülden destek veren bir aile. Kitabın hayata geçmesinde büyük emekleri var' dedi. Başkan Bingöl ayrıca, 'Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla' kitabının kısa süre içerisinde Tuzla Belediyesi'nin internet sitesinden de ücretsiz erişilebileceğini söyledi. Tuzla Belediyesi Tersaneler ve Denizcilik Koordinatörü ve gazeteci Gökhan Karakaş'ın moderatörlüğünü yaptığı tanıtımın ardından Tuzla Belediyesi katılımcılara TEMA Vakfı'ndan fidan armağan etti.