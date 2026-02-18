İstanbul'da son 1 buçuk ayda sokak çetelerine ve suç ağlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 202 kişinin yakalandığı, bunların 128'inin tutuklandığı bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerine ve ikamete silahlı saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, yağma, tehdit ve 6136 Sayılı kanuna muhalefet dahil çok sayıda suça karışan sokak çeteleri ve suç örgütlerine yönelik yılın ilk gününden bu yana düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı.

Şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Ocak ile 18 Şubat tarihleri arasında belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 202 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Bu operasyonlarda yapılan aramalarda, 404 tabanca, 1 uzun namlulu silah, 336 değişik çap ve markalarda mermi, bin 363 parça ateşli silah mekanizması, 392 namlu, 5 çelik yelek, 3 illegal silah atölyesi, silah imalatında kullanılan mengene taşlama makinesi, matkap, eğe, çok sayıda silah yapımında kullanılan pim, yay ve tetik tertibatı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 32'si işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 42 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, yakalanan zanlıların 128'inin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Öte yandan son 48 günde ele geçen silah ve mermi de dahi çok sayıda suç unsuru emniyette sergilendi.