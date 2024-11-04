Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Kardeşlik Satranç Turnuvası’nda beş ülkeden 50’ye yakın sporcu bir araya geldi. Dostluk ve kardeşlik temasıyla gerçekleşen turnuvada, sporcular kıyasıya mücadele etti. Büyükustalar Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş da turnuvaya katılanlara ödül verdi.

Nilüfer Belediyesi Balat Satranç Evi’nde düzenlenen Türk Dünyası Kardeşlik Satranç Turnuvası, Türk dünyasının dört bir yanından gelen sporculara ev sahipliği yaptı. Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Bursa İl Temsilciliği ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan’dan da sporcular katılım gösterdi.

Turnuvanın açılış hamlesi, TSF Bursa İl Temsilcisi Mehmet Durak tarafından yapıldı. Takımlar halinde mücadele eden sporcular, gün boyu süren karşılaşmalarda stratejik hamlelerle rakiplerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Turnuvanın final bölümüne Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin’in yanı sıra, Bursalı genç satranç büyükustaları Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş da katılarak organizasyona destek verdi.

Dostluk ve kardeşlik atmosferinde geçen turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde, günün anısına tüm takımlara kupa ve madalya verildi. Oyuncular ödüllerini, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Hülya Akgül ile satranç büyükustaları Ediz Gürel ve Yağız Kaan Erdoğmuş’tan aldı.