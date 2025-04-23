Başkan Doğan, “Türk Dünyası’ndan misafirlerimizle unutamayacağımız bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşıyoruz” dedi.SAMSUN (İGFA) - Samsun’da Türk Dünyası Çocuk Festivali heyecanı tüm hızıyla sürerken 9 ülkeden gelen misafirler Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Doğan, minik öğrencilerle tek tek ilgilenerek onları Samsun’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrenciler Başkan Doğan’ı ziyaretlerinin ardından festivalin ikinci gün etkinlikleri için Bulvar AVM meydanında buluştu.

Halk oyunları ekiplerinden görsel şölen

Festivalin ikinci günü etkinlikleri kapsamında halk oyunları gösteri programı düzenlendi. Farklı ülkelerden gelen çocukların folklor gösterileri adeta görsel bir şölene dönüştü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın arifesinde gerçekleşen etkinlik kentteki bayram sevincini taçlandırdı.

“Samsun’umuzda bayram coşkusu devam ediyor”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun’umuzda bayram coşkusu devam ediyor. Türk Dünyası’ndan katılımcılarımızla unutamayacağımız bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşıyoruz. Dün yoğun ilgi ile başladı festivalimiz, bugün de aynı ilgi ile devam ediyor. Kardeşlik, dostluk, kültürlerin kaynaşması bir yana bu etkinlik Türk Dünyası’nın birlikteliğini ve zenginliği ile gücünü de yansıtan bir program oluyor. Atatürk şehri, Milli Mücadele şehri Samsun’umuzun Türk Dünyası’nın buluşma noktası olması da ayrı bir kıvanç ve gurur kaynağı. Farklı ülkelerden gelen misafirlerimizi bugün Büyükşehir Belediyemizde de ağırladık. Samsun artık onların da evi. Türk Dünyası çocuklarımızın Samsun’umuzla ilgili güzel cümleleri, Samsun’un misafirperverliğine yaptıkları vurgu, tarihi misyonu ve gelecek vizyonu ile ilgili güzel cümleleri de bizleri ayrıca gururlandırdı” dedi.

Festival yarın sona erecek

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle düzenlenen festival 23 Nisan Çarşamba günü Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’ndaki 23 Nisan Resmi Töreni ve Tütün İskelesi'ndeki 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin ardından sona erecek.