Ekonomik kriz ve pandeminin etkileri hala devam ediyor. Şirketler, tedarikte yaşanan maliyet artışları yüzünden zor durumda kalırken iflas haberleri art arda geliyor. Ankara’da bulunan o gıda firması iflas etti.

TÜRK GIDA DEVİ'NDEN İFLAS BAYRAĞI

Çıkan haberlere göre Ankara'daki şubesinde satışlarını gerçekleştiren Mandıracı Amca’nın iflası ettiği kesinleşti. Mandıracı Amca, iflastan etmesinden dolayı bütün şubelerini kapatıyor.

ŞUBELERİNE KEPENK VURULDU! YÜZLERCE ÇALIŞAN İŞSİZ KALDI

7 Nisan 2023’te Mandıracı Amca’nın konkordato talebi Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce reddedilmişti.

Yaz aylarında şubelerini kapatmaya başlayan firmanın tüm şubeleri artık kepenk indirmeye başladı. Yaşanan iflas sonrasında binlerce çalışan da işsiz kaldı.