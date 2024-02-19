Düzenlenen etkinliklerle ilgili bilgi veren Türk Hava Kurumu İnegöl Şube Başkanı Şükrü Sütcü, Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini, Özel Minik Ayaklar Anaokulu öğrencilerinin ise kurumu ziyaret ederek, THK hakkında bilgiler verildiğini belirtti.

Sütcü, “Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin en köklü ve güzide kurumlarından biri olan Türk Hava Kurumu vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu önder Atatürk’ ün “İstikbal Göklerdedir” ön görüsü ve direktifleri doğrultusunda 16 Şubat 1925 tarihinde ‘Türk Tayyare Cemiyeti adıyla kurulmuştur. Yaklaşık bir asırlık tarihinde milletimizin desteği ile ayakta kalarak Ülkemizde Havacılık sanayini kurmak, havacılığın askeri, ekonomik sosyal ve siyasal önemini anlatmak, askeri, sivil sportif, turistik havacılığın gelişmesini sağlamak, bütün bunlar için araç ve gereçleri hazırlamak, personel yetiştirmek ve uçan bir Türk gençliği yetiştirebilmek için çaba sarf etmiştir. Bu amacı doğrultusunda İnegöl Türk Hava Kurumu Şubesi olarak Kaymakamlığımızı, Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ederek Türk Hava Kurumu İnegöl Şubemizin çalışmaları hakkında bilgiler sunduk. Kuruluş günümüzü hatırlayarak kurumumuza ziyarete gelen Özel Minik Ayaklar Anaokulu Müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerine bizleri sevince boğdukları için yürekten teşekkür eder gelen öğrencilerimizden bir kaçının havacılık ile ilgili seçim yapmalarını temenni ederken tüm öğrencilerimize hayat boyu üstün başarılar dileriz. İnegöl’deki okullarımızla el ele vererek İnegöl İlçemiz gençliğinden de Uzay Mühendisi, Uçak Mühendisi veya Uçak Pilotlarımızın yetişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalara devam edip “Birlikten Kuvvet Doğar Ata sözümüzden “ yola çıkarak Ülkemize kazandırmak istediğimizi belirtir, amacımızı gerçekleştirmemiz için kurumumuza yardımlarını esirgemeyerek 99. Yıla ulaşmamızı sağlayan Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlarımıza saygılarımızı sunarız” dedi.

Kaynak: Fahrettin Eniş