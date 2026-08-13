Esenyurt Belediyesi, Evde Fizik Tedavi uygulaması ile sağlık hizmetini vatandaşın kapısına götürüyor. Yapılan tedavilerle Esenyurtlular hem sağlıklarına kavuşuyor hem de daha konforlu bir yaşam sürüyor.

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıran sağlık hizmetlerine aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı belediye ekipleri, vatandaşların evlerine giderek fizik tedavi hizmeti sağlıyor. Belediyenin tahsis ettiği son teknoloji cihazlarla tedavi uygulayan ekipler, seans sonrasında hasta ve yakınlarına bilgilendirmelerde bulunarak bir sonraki tedaviye kadar yapılması gerekenleri de detaylıca anlatıyor.

Her yaş grubundan vatandaşa verilen hizmet sayesinde vatandaşlar hem sağlıklarına kavuşuyor hem de ailelerin yükü hafifliyor. Yetkililer, benzeri hizmetlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade ederken vatandaşlar ise Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

'Tedaviyle birlikte hareket kabiliyetim arttı'

Belediyenin Fizik Tedavi Hizmetinden faydalanan Nevzat Töreçekiç şöyle konuştu:

'Kansere yakalandım. Tedavi sürecinde inme ve çeşitli sağlık sorunları yaşadım. Bir dönem yatalaktım, eşim günlük ihtiyaçlarımda bana yardımcı oluyordu. Esenyurt Belediyesi'nin evde fizik tedavi hizmetinden hastane aracılığıyla haberdar olduk. Sağlık ekipleri evime gelerek fiziksel hareketlerle bana destek olmaya başladı. Tedaviyle birlikte hareket kabiliyetim arttı. Artık tek başıma yürüyebiliyor, ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. Sağlık ekiplerinden çok memnunum. Abi kardeş gibi olduk. Bu hizmetin aileme de büyük katkısı oldu. İhtiyacı olan herkesin bu hizmetten faydalanmasını tavsiye ediyorum.'