Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), kasım ayı itibarıyla yayımladığı açlık ve yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için aylık gıda harcaması yapması gereken asgari tutar, açlık sınırını temsil eden 14.025 TL'ye yükseldi. Aynı aile için, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık gibi diğer zorunlu harcamaların eklenmesiyle ortaya çıkan yoksulluk sınırı ise 45.686,81 TL olarak belirlendi.

Öne çıkan bir diğer veri ise bekâr bir çalışanın aylık 'yaşama maliyetinin' 18.239,8 TL olduğu. Bu rakam, bireyin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken asgari finansal kaynağı temsil ediyor.

Araştırmaya göre, gıda enflasyonu bir önceki aya kıyasla yavaşlayarak yüzde 2,49 oranında arttı. Ancak yıllık bazda gıda enflasyonu yüzde 80,12 olarak gerçekleşti. Süt fiyatlarındaki yüzde 8,5'lik artışla birlikte litre başına 34,5 TL'ye ulaştı. Peynir ve yoğurt fiyatlarındaki stabil seyir devam ederken, et fiyatlarında belirgin bir değişiklik gözlenmedi. Dana kıyma kilogram başına ortalama 331 TL, dana kuşbaşı ise ortalama 356 TL olarak tespit edildi. Tavuk fiyatları ise kilogram başına ortalama 69 TL seviyesinde bulunurken, yumurta fiyatları bir önceki aya göre hafif bir düşüşle tanesi 3,77 TL olarak kaydedildi.