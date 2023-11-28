Ukrayna-Rusya savaşı ve ardından Filistin-İsrail çatışması sonrasında dünya genelinde akaryakıt sektörüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Almanya Federal Hükümeti'nin kararıyla birlikte benzin istasyonlarına gelecekte farklı yakıt seçenekleri sunma yetkisi verilecek. Yol kullanımı için onaylanan XTL dizel, tamamen fosil yakıtlardan bağımsız bir şekilde üretiliyor. Ek olarak geleneksel dizel olan B10 dizel, normalden daha yüksek biyodizel içeriğine sahip olacak ve piyasaya sürülecek.

İki Yeni Yakıt Türü Geliyor!

Yeni yakıt seçenekleri özellikle yeni araç modelleri için tasarlanmıştır. Biyodizel içeren dizel (B7 dizel), pompalarda yüzde yedi oranında bulunmaya devam edecek. Araçlara yanlış yakıt dolumundan kaynaklanan hasarı önlemek amacıyla Avrupa genelinde benzin pompalarında tek tip etiketleme sistemi uygulanacak. Hangi dizel yakıtın uygun olduğu bilgisi, örneğin depo kapağında kullanım kılavuzunda veya üreticiden talep edilebilecek şekilde araç sahiplerine sağlanacaktır. B10 Dizel, yüzde onluk biyoyakıt içeriğiyle dikkat çekiyor ve bu özelliği benzin pompalarında belirtilerek tüketicilere sunulacak.

Parafinik dizel yakıtlar genellikle "XTL" olarak kısaltılır. Bu kısaltma "X" harfinin başlangıç malzemesini temsil ettiği, "TL" harflerinin ise "sıvıya" atıfta bulunarak sıvı yakıta dönüşümü ifade ettiği anlamına gelir. Bu yakıtlar, hem fosil kaynaklardan hem de elektrikle üretilen doğal gazdan (GtL) ve biyojenik kaynaklardan türetilebilir. Örnek olarak kullanılmış yemeklik yağ veya palmiye yağından elde edilen HVO dizeli yaygın bir örnektir.