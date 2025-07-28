İlk grev kararının Eti Maden’de uygulanacağını belirten Atalay, bu sürecin bürokratlarla değil, ülkeyi yönetenlerle çözülebileceğini ifade etti. Atalay, resmi bir teklifin olmadığını, kendilerine verilen bilginin gerçekleşen enflasyon oranını bile kapsamadığını söyledi. İlk grevin cuma günü Eti Maden’de başlayacağını duyurarak, Kırka, Bandırma, Bigadiç ve Hisarcık’taki toplam 2.600 işçiden 2.100’ünün grev kapsamında olduğunu açıkladı. Cumartesi günü ise Zonguldak’ta Maden-İş Sendikası’nın, MTA dahil, grev uygulamasına geçeceğini belirtti. Sözleşmelerin ocak ayında başlaması nedeniyle grev zamanının geldiğini vurgulayan Atalay, mart ayında Demiryol-İş’in, geçen cuma Yol-İş’in 486 iş yerinde grev ilanını astığını, yarın da Devlet Su İşleri’nin grev kararını açıklayacağını ekledi. 8 Ağustos’ta Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye ve üniversitelerde çalışan sendika üyelerinin de grev açıklamaları yapacağını söyledi. Atalay’a göre, 10 gün içinde tüm sendikalar grev ilanlarını uygulamak zorunda kalacak.

Aradan geçen 210 güne rağmen işçilerin dayanacak gücünün kalmadığını belirten Atalay, geçen yıl 9 Temmuz’dan itibaren vergi ve sözleşme süreciyle ilgili sıkıntıların devam ettiğini, bu süreçte çeşitli mitingler ve eylemler düzenlediklerini dile getirdi. Grevi bir amaç değil araç olarak gördüklerini, çözümün masa başında gerçekleşmesini istediklerini ama Bakan’ın açıklamasına rağmen kendilerine olumlu bir dönüş yapılmadığını ifade etti. Üç gün içinde uygulamaya geçileceğini duyurdu.

Çarşamba günü greve çıkacak işçilerle birlikte açıklama yapacaklarını belirten Atalay, içinde bulundukları sıkıntılı durumu defalarca dile getirmelerine rağmen seslerini duyuramadıklarını söyledi. Bakanlar Kurulu’nun toplanacağını hatırlatarak, bakanlardan kamuoyuna açıklama yapmalarını istedi. Çarşamba gününü bir eşik olarak işaret eden Atalay, bu tarihte gereken mesajın verileceğini ve sonrasında süreci sürdüreceklerini ifade etti.

Atalay, işçilerin ülke için gemi, uçak ürettiğini, yeraltında hayatlarını riske attığını belirterek geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren işçiler Eyüp ve Ramazan’ı anarak, onların sözleşmeleri göremediğini, buna engel olanların hesap vermesi gerektiğini söyledi. Bu sorunun atanmışlarla değil, ülkeyi yönetenlerle çözülebileceğini vurgulayan Atalay, işçilerin sesine kulak verilmesini istedi. Emekli ve asgari ücretlilerle işçilerin karşı karşıya getirilmesinin tehlikeli olduğunu dile getiren Atalay, bu yolun kimseye huzur vermeyeceğini ve makul taleplere cevap verilmesi gerektiğini belirtti.