Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşların gıda yardımı arayışları hızlandı. Gıda yardımı almak isteyenler, devlet kurumları ve belediyelerin sağladığı yardımları araştırıyor. Bu alanda hizmet veren bir diğer kurum ise Türk Kızılay’dır. Türkiye’nin yardım kuruluşu olan Türk Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında çeşitli şekillerde yer almaya devam ediyor. Bu yardım türlerinden birisi de gıda yardımı oluyor.

KİMLER TÜRK KIZILAY’DAN GIDA YARDIMI ALABİLİR?

Türkiye’nin ulusal yardım kuruluşu olan Türk Kızılay, hem yurt içinde hem de yurt dışında insanlara yardım sağlıyor. Zor zamanlarda insanların yanında yer alan bu kuruluş, gıda yardımları da dağıtıyor. Ancak gıda yardımı alacak kişiler, kapsamlı bir inceleme sonucu belirleniyor. İlk olarak vatandaşlar gıda yardımı başvurusu yapıyor. Sonrasında ise hem Türk Kızılay hem de diğer kamu kurumları başvuru yapan vatandaşı araştırıyorlar. İhtiyaç sahibi olduğuna karar verilen kişilere gıda yardımı verilmesi kararlaştırılıyor. En belirleyici faktör ise kişilerin ve ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşamaları oluyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Türk Kızılay, geniş bir şube ağına sahip olan ve her bölgede faaliyet gösteren bir kuruluş olarak öne çıkıyor. İller ve ilçelerdeki Türk Kızılay şubeleri, aynı zamanda gıda yardımı taleplerini de kabul ediyor. Gıda yardımı başvuruları, bu şubelere yapılabiliyor. Başvuru sırasında, vatandaştan kimlik belgesinin fotokopisi isteniyor. Eğer başvuru için ek bir belge gerekirse, bu belgeler de talep edilebiliyor. Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru değerlendirme sürecine alınıyor.

HANGİ YARDIMLAR YAPILIYOR?

Türk Kızılay tarafından yapılan gıda yardımlarının nitelikleri de merak ediliyor. Bu yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabiliyor. Direkt nakit para olarak ödenebilirken sadece gıda yardımı olarak da destek olunabiliyor. Yapılan sosyal incelemede gıda yardımı yapılmasına karar verilen kişilere şube kaynakları da dikkate alınarak tek seferlik veya en fazla 1 yıllık olacak şekilde belirlenen periyotlarda yardımlar yapılabiliyor.