Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehir dışında üniversite okuyan ve dar gelirli ailelerden gelen öğrencilere 7.600 TL ulaşım desteği sağlayacak. Yılda iki kez aileleriyle bir araya gelmeleri için verilen bu destek, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.

Bu kapsamda devlet, 2 gidiş ve 2 dönüş bileti olmak üzere toplam 4 bilet ücretini karşılayacak. Hem öğrenciler hem de aileleri için büyük bir kolaylık sağlayan bu destek ödemesi için e-Devlet başvuru ekranı açıldı. Peki, kimler başvurabilir? Başvuru süreci nasıl işliyor? İşte 7.600 TL’lik devlet desteği hakkında tüm merak edilenler…

Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek Ödemesi

Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek ödemeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelerin üniversitede okuyan çocukları için 7.600 TL’lik yol yardımı yapacak. Başvurular e-Devlet üzerinden başladı.

Devletten Dar Gelirli Ailelere Ulaşım Desteği

Devlet, ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin şehir dışında üniversite okuyan çocuklarına ulaşım desteği sağlıyor. Özellikle Ramazan Bayramı öncesinde hayata geçirilen bu destekle, öğrencilerin ailelerine kavuşmaları amaçlanıyor. 2 gidiş ve 2 dönüş bileti olmak üzere toplam 4 bilet ücreti devlet tarafından karşılanacak.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM ÖNCESİ YARDIM VERİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin şehir dışında üniversite okuyan çocuklarına destek ödemesi veriyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar, yardım ödemesi için e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Ramazan Bayramı öncesi başvuru yapmak isteyenler için aranan şartlar şöyle:

Türk vatandaşı olmak,

25 yaşını doldurmamış olmak,

Muhtaçlık kriterine uygun olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Öğrenciler için başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. 18 yaş üstü öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru formunu e-Devlet üzerinden doldurabiliyor. 18 yaş altı öğrenciler için ise başvuruları ailelerinin yapması gerekiyor. Aileler, başvuru işlemlerini SYDV’ler aracılığıyla yapabiliyor.

NE KADAR YARDIM VERİLECEK?

Aile Bakanlığı tarafından 2025 yılında belirlenen bilet yardımı miktarı belli oldu. Tek yön için üst limit, 1.900 TL olarak belirlendi. Toplam 4 bilet için verilen yardım miktarı 7 bin 600 TL oluyor. Öğrencilerin gidiş tarihinden 30 gün önce başvuru işlemlerini yaparak yardım parası ödemesini alabiliyor.