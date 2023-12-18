Kore ve Türk Kültürü Estetik öğeler Güney Kore ve Türkiye Üniversitelerinden öğretim üyelerin katılımıyla 22-23 Aralık 2023’te sempozyumda ele alınacak.

Sempozyum, Güney Kore ve Türkiye’de faaliyette bulunan Göstergebilim ile ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek. Asya Uluslararası Göstergebilim Derneği (Asian Semiotics International Association/-Güney Kore), Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği (Balıkesir/Türkiye, Türkiye Göstergebilim Çevresi (Türkiye), Tamga-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi (Türkiye) Episteme Kültür Araştırmaları Dergisi (Güney Kore) tarafından düzenlenen sempozyuma Balıkesir Üniversitesi, Kore Üniversitesi, Hankuk Üniversitesi gibi Türkiye ve Güney Kore Üniversitelerinden de bilimsel destek verilecek.

İki Kardeş Ülkenin Kültürel açıdan müşterek noktaları konuşulacak

Aya’nın tarihi derinlik açısından iki köklü ulusu olan Türkiye ve Kore’nin zengin estetik ve kültürel mirasını keşfetmek, paylaşmak, iki milletin ortak noktalarını tespit etmek amacıyla düzenlenen Kore-Türk kültür ve estetik sempozyumunda iki ülkenin estetik anlayışı, sanatı, kültürü ve tarihi bilimsel bir bakışla değerlendirilecek. Sempozyumda online olarak 18 ayrı bildiri sunulacak. Bildirilerde Kore ve Türk milletlerinin edebiyat, resim, minyatür, yapay zekaya bakış, dilbilim, anlam bilim, liberal sanatlarda medya eğitimi, sinema, hikaye, çocuk oyunları, Kore kültüründe din, Kore kültüründe ateş ve su kavramları gibi pek çok konu Güney Koreli ve Türk bilim adamları tarafından ayrıntılı olarak analiz edilecek.

Kore ve Türk Uluslarının müştereklikleri ele alınacak

Sempozyumun düzenleyici kuruluşlarından birisi olan Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği (ANASEM) başkanı ve Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özsarı, sempozyum ile ilgili yaptığı açıklamada, Kore milleti ile Türk milletinin akraba olduğuna dair bilim dünyasında birtakım söylentiler olduğunu, bu söylentilerin doğru olup olmadığını, eğer doğruysa bu iki köklü milletin hangi açılardan müşterek noktaları olduğunu tespit etmek hayalinden hareketle böyle bir sempozyumu düzenlediklerini söyledi.

Türk ve Kore insanı birbirine benziyor

Asya Uluslararası Göstergebilim Derneği Başkanı ve Kore Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Sung Do Kim ise sempozyum vesilesiyle yaptığı açıklamada son iki yılda Türkiye’ye birkaç defa geldiğini, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Antalya, Konya gibi kadim Türk şehirlerini gezdiğini, Türk kültüründen derinden etkilendiğini belirtti. Türkiye ve Türk insanı ile ilgili gözlemlerinde Türk kültürü ile Kore Kültürü’nün müşterek noktalarının acilen araştırılması gerektiğini anladığını, söz konusu çalışmalar için Türk meslektaşlarıyla iletişime geçtiğini, ardından Kore-Türk kültür ve estetik sempozyumu düzenleme fikrinin oluştuğunu söyledi.

İki Ülkenin Estetik Kaygı ve Değerleri Araştırılacak

Türkiye Göstergebilim Çevresi Eşbaşkanı ve Tamga-Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergi editörü Doç. Dr. Murat Kalelioğlu da yaptığı açıklamada; Türkiye ve Kore, tarih boyunca farklı coğrafyalarda yer almasına rağmen, benzersiz kültürleriyle kendilerine özgü derin izler bırakmışlardır. Bu sempozyum iki ülkenin bilim, kültür ve sanat alanlarındaki estetik kaygı ve değerlerini anlama çabamızın bir yansımasıdır. Estetik, sadece sanatla sınırlı kalmayan geniş bir kavramdır. İnsanlık tarihinin başından bugüne, her iki ülkenin tarih boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izleri, görkemli tarihleri, gelenek-görenekleri ve zengin kültürel mirası, estetik açıdan tüm dünyaya oldukça büyük bir çeşitlilik sunmaktadır dedi.

Koreli ve Türk Bilim Adamları ile Genç araştırmacılar bir araya gelecek

Sempozyum Eşbaşkanı ve Episteme Dergisi Editörü Hankuk Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yanhe Lee’de yaptığı açıklamada, Kore ile Türkiye coğrafi açıdan uzak fakat kültürel ve estetik açıdan son derece yakın iki millettir; Bu sempozyumla biz bu iki milletin bilim adamları ile genç araştırmacılarını bir araya getirmek istedik. Böylece bu iki büyük milletin araştırmacıları birbirlerini tanıyacak, ardından Kore ile Türk milletinin ortak değerleri ile ilgili yeni projeler üreteceğini kuşkumuz yoktur dedi.

Online olarak düzenlenecek Kore Türk Estetik Sempozyumunu Açılış konuşmalarını Prof. Dr. Sung Do KİM ile Doç. Dr. Murat Kalelioğlu yapacak. Sempozyumu https:meet.google.com/dmh-npny-yap bağlantı adresinden takip edilebilir.