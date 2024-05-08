10. yılını kutlayan Akasya Alışveriş Merkezi, sene boyunca sürecek etkinliklere, Türk pop müziğin başarılı isimlerinin yer alacağı 10 günlük konser serisiyle başlıyor. Ev sahibi sanatçı Bora Öztoprak, 16 Mayıs’ta başlayacak konserlerde sahnesinde Hande Subaşı, Gökhan Türkmen, Eda Baba ve Grup Gündoğarken gibi ünlü sanatçıları ağırlayacak. Ücretsiz gerçekleşecek 10. yıl konserlerinin kapanışını ise 26 Mayıs’ta pop müziğin dev ismi Candan Erçetin yapacak.

Akiş GYO A.Ş. yatırımı olan Akasya Alışveriş Merkezi, 10. yaşını kutluyor. Sene sonuna kadar sürecek birbirinden renkli etkinlikler ve sürprizlerle 10. yıl coşkusunu misafirleriyle beraber kutlayacak olan Akasya, mayıs ayında konser serisini de başlatıyor.

Sevilen şarkılarını birlikte seslendirecekler

Akasya’nın, ünlü şarkıcıların ağırlanacağı konserler serisi, 16 Mayıs’ta başlayacak. 10’uncu yıl konserlerinin açılışını pop müziğin başarılı ismi Bora Öztoprak yapacak. Başarılı sanatçı, solo konserinin ardından 17-18-20-21-23-24 ve 25 Mayıs’ta vereceği yedi konserde sahnesinde ünlü şarkıcıları misafir edecek. 17 Mayıs’ta Elif Doğan, 18 Mayıs’ta Hande Subaşı-Sitare Akbaş, 20 Mayıs’ta Grup Gündoğarken, 21 Mayıs’ta Gökhan Türkmen, 23 Mayıs’ta Özer Atik-Duygu Soylu, 24 Mayıs’ta Eda Baba ve 25 Mayıs’ta Ebru Cündübeyoğlu, Bora Öztoprak’ın sahnesine konuk olup Güney Meydan’da saat 19:00’da en sevilen şarkılarını seslendirecek. 22 Mayıs’ta ise pop müziğin sevilen ismi Selin Geçit’in solo konseri gerçekleşecek.

Misafirleri çeşitli sürprizler de bekliyor

Akasya’nın 10. yılına özel müzik ziyafeti Türk Pop Müziği’nin dev ismi Candan Erçetin ile son bulacak. Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı sanatçı, 26 Mayıs’ta vereceği konserle Akasya misafirlerini 10. yıl coşkusuna ortak edecek. Tüm konserler, saat 19.00’da Güney Meydanı’nda ücretsiz olarak gerçekleşecek.

“Akasya olarak daima sanat ve sanatçının yanındayız”

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş Satış ve Pazarlama Direktörü Didem Hiçyorulmazlar, 10’uncu yıl ile ilgili, “Akasya olarak 10 yılı geride bırakmanın gururunu ve heyecanını bir arada yaşıyoruz. 10. yıl coşkusunu tüm misafirlerimizle paylaşmak adına da yıl boyunca çeşitli etkinlikler planladık. Bu etkinlikler aracılığıyla, bir alışveriş merkezi olmanın ötesinde kültür, sanat ve eğlencenin de merkezi olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Akasya ve Akasya Kültür Sanat olarak, sanatın hayatımızdaki önemini her zaman destekledik. Yıl boyunca sürecek 10. yıl etkinliklerimizle de bu değerleri bir kez daha ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

10. Yıl Konserleri Programı

Yer: Güney Meydan

Saat: 19.00

16 Mayıs Bora Öztoprak solo

17 Mayıs Bora Öztoprak&Elif Doğan

18 Mayıs Bora Öztoprak&Hande Subaşı-Sitare Akbaş

20 Mayıs Bora Öztoprak&Grup Gündoğarken

21 Mayıs Bora Öztoprak&Gökhan Türkmen

22 Mayıs Selin Geçit

23 Mayıs Bora Öztoprak&Özer Atik-Duygu Soylu

24 Mayıs Bora Öztoprak&Eda Baba

25 Mayıs Bora Öztoprak&Ebru Cündübeyoğlu

26 Mayıs Candan Erçetin