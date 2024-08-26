Hit şarkılarıyla listelerde zirveye çıkan Hande Yener, sevilen şarkılarını seslendireceği konserlerle yeniden sahnede olacak.

Hande Yener’in 7 Eylül’de İstanbul Maximum Uniq Hall, 13 Eylül’de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 21 Eylül’de Ankara Oran Sahnesi ve 29 Eylül’de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda vereceği konserlerin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

2000’lerin başında yaptığı çıkıştan beri hem müziği hem de sürekli değişen imajı ile dikkat çeken Hande Yener, zamanla pop ve elektronik müzik türlerinin en iyi örneklerini sergiledi. İlk albümü "Senden İbaret" (2000) ile müzik dünyasına adım atan sanatçı, "Sen Yoluna Ben Yoluma" (2002), "Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor" (2004) gibi başarılı albümlerle pop müziğin zirvesine çıktı. Elektronik müziğe geçiş yaptığı "Nasıl Delirdim?" (2007) albümünden sonra pop müziğe geri dönen Yener, "Mükemmel" (2014) ve "Hepsi Hit" (2016-17) albümleriyle popülerliğini sürdürdü. 5 Altın Kelebek ve 4 Kral Türkiye Müzik Ödülü sahibi olan Hande Yener, Türkiye’nin en başarılı pop sanatçılarından biri oldu.