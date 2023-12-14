Bu tarihi karar, dünya genelinde büyük bir heyecan yaratırken Türkiye'nin uzay alanındaki başarı ivmesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Axiom Space, 9 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek Ax-3 görevi için pilot Alper Gezeravcı'yı seçti.

Gezeravcı'nın "Görev Uzmanı" olarak katılacağı Ax-3 mürettebatında, İspanya ve ABD vatandaşı eski NASA astronotu Michael Lopez-Alegria, İtalyan subay Walter Villadei ve İsveçli Avrupa Uzay Ajansı (ESA) proje astronotu Marcus Wandt de yer alacak. Bu görev, Axiom Space'in üçüncü ticari astronot görevi olup tamamen Avrupalılardan oluşan ilk görevi niteliğinde.

Alper Gezeravcı, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak Hava Kuvvetleri'nde F-16 pilotu olarak görev almanın yanı sıra Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve ABD'de Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Hedefi, Türkiye'nin uzay keşif yeteneklerini genişleterek ulusal bir insanlı uzay uçuşu programı oluşturmak.

İlk Ticari Uzay Uçuşu Olacak!

Ax-3 görevi aynı zamanda ESA-sponsorlu bir astronot için ilk ticari uzay uçuşu görevini üstlenirken İtalya için bu misyon, ülkenin uzaya güvenli, emniyetli ve etkili erişim çabalarını temsil ediyor. Axiom Space, ticari uzay endüstrisinin gelişimine özel şahıslar ve hükümetler tarafından desteklenen özel astronotlar aracılığıyla önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor. Şirket, bu tür uçuşları özel sektöre açarak birçok deneyin gerçekleştirilmesine imkân tanımak için çaba harcıyor. Axiom Space'teki uzman ekip, uluslararası uzay topluluğunu genişletme ve insanlı uzay uçuşlarına dair uzmanlık sağlama misyonunu güdüyor.