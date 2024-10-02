Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kültür, sanat ve eğlence dolu etkinliklerle şehre renk katmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 28 Eylül - 6 Ekim tarihlerinde düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali’nde birbirinden renkli etkinlikleri sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. “Herkes için erişilebilir” sanat anlayışıyla AKM’de birçok farklı proje yürüten Türk Telekom, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Türk Telekom Gönüllüleri ile anlamlı bir çalışmaya imza attı.

“Türkiye’ye Değer” projeler üreterek hayatın her alanında fırsat eşitliğini amaçlayan Türk Telekom, 1 Ekim’de Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’ne gerçekleştirilen Kıraç konserinde Darülaceze sakinlerini ağırladı. Refik Anadol ve Andy Warhol sergilerini gezen Darülaceze sakinleri, konser öncesi Kıraç ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Darülaceze sakinleri, daha sonra kendilerine ayrılan özel bölümde konseri takip etti.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla Türkiye’ye Değer katan öncü çalışmalar yürütüyoruz. Kültür sanatı, teknoloji ile harmanladığımız AKM’de erişilebilir sanat uygulamalarımızla toplumsal hayata eşit katılımı destekliyoruz. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında etkinliklerimiz devam ederken, bu anlamlı günde Darülaceze sakinlerini Türkiye’nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan AKM’de ağırladık. Ünlü sanatçıların sergilerini, sanatın kalbinin attığı Türk Telekom Opera Salonu’nu ve bu mekânın ruhunu yansıtacak şekilde özel olarak tasarlanan Türk Telekom Lounge alanını gezdik. Birlikte keyifli bir konseri deneyimi yaşadık. Toplumun her kesimine dokunan bir kurum olarak sosyal farkındalığı artıran çalışmalarımızla değer yaratmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ise; “Darülaceze olarak sakinlerimizin sosyal hayata katılımını artırmayı önemsiyoruz. İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Telekom’un ev sahipliğinde gerçekleşen Kıraç konserinde büyüklerimizin kültür ve sanatla buluşmasına vesile olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Darülaceze’nin sıcak yuvasında, sevgi ve saygıyla hizmet verdiğimiz sakinlerimizin yüzündeki tebessüm her şeyden değerli. Bu tür anlamlı etkinliklerle onların hayatlarını zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.