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İhbar üzerine bölgeye İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarptı. Çarpışmanın ardından otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazaya neden olan sürücü araçtan inerek yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

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