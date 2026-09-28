Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü birimleri, "Sağlıkçılar Kooperatifi" maskesi altında yürütülen yasa dışı faaliyetlere yönelik kapsamlı bir tahkikat başlattı. Titizlikle sürdürülen teknik ve fiziki takiplerin neticesinde, Bursa merkezli 14 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapılarak 12 zanlı kıskıvrak yakalandı.

160 mağdur, 1,4 milyar liralık vurgun

Soruşturmanın detaylarında, şahısların konut inşa etme taahhüdüyle fon topladıkları fakat kooperatifin yasal sorumluluklarını yerine getirmedikleri anlaşıldı. MASAK raporları ve HTS kayıtları ışığında yapılan incelemelerde, bugüne kadar 5 ayrı olayda toplam 160 vatandaşın mağdur edildiği saptandı. Zanlıların, kooperatif bilançosundaki 1 milyar 400 milyon liralık mevduatı haksız yollarla kendi hesaplarına transfer ettikleri belirlendi. Dosyada şüpheliler hakkında "banka veya bilişim kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "resmi evrakta sahtecilik" ve "zimmet" suçlamalarıyla yasal işlem başlatıldı.

Aramalarda 300 bin lira nakit bulundu

Kooperatif idari binaları ile şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen detaylı aramalarda; para transferlerine ait dekontlar, yönetim kurulu karar defterleri, şirket mukaveleleri, çok sayıda firma kaşesi ve dijital veri depolama cihazları ele geçirildi. Baskınlar sırasında ayrıca yaklaşık 300 bin lira nakit paraya el konuldu.

9 kişi tutuklandı, 2 firari aranıyor

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk ettiği şahıslardan M.A., T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., E.A., A.B., M.N.B. ve Y.Ç. tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. Hakim karşısına çıkan M.T.Ç., S.D. ve G.Ö. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında firari konumda bulunan ve yurt dışına çıkış yaptıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için uluslararası alanda çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başsavcılık nezaretinde yürütülen tahkikatın, kooperatif ağının tam olarak çözülmesi ve hesap hareketlerinin detaylandırılması amacıyla derinleşerek devam ettiği, önümüzdeki günlerde mağdur sayısının ve eylemlere ilişkin yeni ayrıntıların artabileceği ifade edildi.