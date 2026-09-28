Keles’te çocuk ve gençlerin farklı spor branşlarıyla tanışması amacıyla yeni bir çalışma hayata geçirildi. Keles Belediye Başkanı Ali Doğru’nun destekleriyle Keles Gençlik Spor Kulübü bünyesine kazandırılan oryantiring branşı, ilçenin doğal güzelliklerini sporla buluşturuyor.

Ormanları, vadileri, yamaçları ve engebeli arazi yapısıyla Keles, doğa sporları arasında önemli bir yere sahip olan oryantiring için doğal bir antrenman sahası niteliği taşıyor.



DOĞA SPORCULARA PARKUR OLUYOR

Harita ve pusula yardımıyla belirlenen hedeflerin doğru sırayla ve en kısa sürede bulunmasını esas alan oryantiring, sporcuların fiziksel becerilerinin yanı sıra dikkat, yön bulma, hızlı karar verme ve problem çözme yeteneklerini de geliştiriyor.

Keles’in farklı arazi özelliklerini bir arada barındırması ise sporculara farklı zorluk seviyelerinde antrenman yapma imkânı sunuyor.



Doğayla iç içe gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde çocukların yalnızca sportif gelişimleri değil, çevrelerini tanımaları ve doğayla daha güçlü bir bağ kurmaları da hedefleniyor.

KELES DAHA ÖNCE DE ORYANTİRİNGDE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Keles, oryantiring branşında daha önce gerçekleştirilen organizasyonlarla da dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler’in katılımıyla Keles’te Oryantiring Milli Takım Seçme Yarışları düzenlenirken, Kocayayla bölgesinde de milli takım hazırlık kampı gerçekleştirildi.



Aynı dönemde okul sporları kapsamında mücadele eden Davut Zeki Akpınar Ortaokulu öğrencileri il ikinciliği elde etti.

Keles’te düzenlenen organizasyonlar ve elde edilen dereceler, ilçede oryantiring sporuna olan ilgiyi artırırken yeni sporcuların yetişmesi için de önemli bir altyapı oluşturdu.



HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI

Keles Gençlik Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren sporcular, düzenli antrenmanlarla kulüp ve okullar arası yarışmaların yanı sıra Türkiye Şampiyonalarına hazırlanıyor.

Kelesli sporcuların önümüzdeki süreçte; Kasım ayında Düzce’de, Mart ayında Gaziantep’te, Haziran ayında Tekirdağ’da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası yarışlarında Keles’i ve Bursa’yı temsil etmeleri hedefleniyor.



Kulübün amacı yalnızca şampiyonalara katılmak değil. Keles’te oryantiring sporunu daha geniş kitlelere yaymak, Türkiye dereceleri elde etmek ve ilerleyen yıllarda uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil edebilecek sporcular yetiştirmek de hedefler arasında yer alıyor.

ÇALIŞMALAR MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜYLE SÜRÜYOR

Keles Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki sporcuların antrenörlüğünü Milli Takım Antrenörü Tarık Şeker ile Davut Zeki Akpınar Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fikret Bayram yürütüyor.



Antrenmanlarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra harita okuma, yön bulma, dikkat, hızlı karar verme, problem çözme, stratejik düşünme ve özgüven becerilerinin geliştirilmesine de önem veriliyor.

Keles Gençlik Spor Kulübü, ilçenin sahip olduğu doğal avantajları sporla buluşturarak oryantiring branşında yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.

Keles’in ormanları, vadileri ve engebeli arazileri sporcular için doğal bir antrenman alanına dönüşürken, ilçeden Türkiye Şampiyonalarına uzanacak yeni bir başarı yolculuğu da başlamış oldu.



Kulüp yetkilileri, çocuk ve gençlerin spora kazandırılmasına yönelik desteklerinden dolayı Keles Belediye Başkanı Ali Doğru’ya teşekkür ederek, Türkiye Şampiyonalarında mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.