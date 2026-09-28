Ticaret Bakanlığı, taşınmaz alım satımlarında dolandırıcılık ve sahtecilik risklerini azaltmak, kayıt dışı işlemlerin önüne geçmek ve para transferlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla Güvenli Ödeme Sistemi’ni zorunlu hale getiriyor. Daha önce 1 Ekim’de yürürlüğe girmesi planlanan uygulamayla ilgili yeni bir karar alındı. Bakanlık, zorunlu uygulama tarihinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

ÖDEME VE TAPU DEVRİ EŞ ZAMANLI OLACAK

29 Nisan 2026 tarihinde Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan düzenlemeyle, taşınmaz satış bedelinin tamamının ya da bir bölümünün nakit, havale veya elektronik fon transferiyle ödenmesi halinde işlemlerin Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması kararlaştırılmıştı. Sistemle birlikte, taşınmazın devri ile satış bedelinin aynı anda taraflar arasında el değiştirmesi amaçlanıyor.

1 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Ticaret Bakanlığı, sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmaların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği içinde yoğun şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Bu kapsamda TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapının hazırlandığı, bankaların da kendi teknik altyapılarını oluşturmaya yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz şekilde çalışabilmesi, teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması ve uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi amacıyla yeni bir düzenleme yapılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda, Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu olarak devreye gireceği tarih 1 Aralık 2026’ya ertelendi.

PİLOT UYGULAMA BAŞLATILACAK

Ayrıca TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleşti. Banka altyapılarının da hazır hale gelmesi akabinde sisteme yönelik bir pilot uygulamanın başlatılması öngörülüyor.