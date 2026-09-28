30 kişilik bir ekiple Fevziye Kanyonu’nun derin ve dar mağaralarından birinde doğada arama kurtarma çalışmalarına hazır olabilmek, yaşanabilecek felaketlerde tecrübe kazanabilmek, her adım zinde kalabilmek için yaklaşık 500 metre mağara içlerine ilerleyerek kazazedeyi sağ salim olay yerinden çıkarmayı başarmıştır.



Faaliyet sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman ULUSOY, İnegöl’ün doğal yapısı ve özelinde Fevziye Kanyonu doğada arama kurtarma için bulunmaz bir nimet.

Biz de İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği olarak mümkün oldukça bu nimetten faydalanarak gönüllülerimizle önemli işlere imza atmaya çalışıyoruz.

Bu çalışma gerçekten de çok zor bir çalışma fakat ekip üyelerimiz zorluklarla mücadele etmeyi ve insanlığa faydalı olabilmeyi canı gönülden seviyor.

İnsanlar Pazar günü aileleriyle vakit geçirirken onların ailesi İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği.

Fevziye Kanyonunda birbirinde farklı mağaralar var.

Bu mağarada çok zorlu bir parkur neticesinde kazazedeyi yaralandığı yerden calaskal sistemi ve sedyeyle kurtardıktan sonra yaklaşık beş yüz metre dar ve engebeli tünellerden geçirerek mağara dışına çıkarabildik.

Çalışmalarımızda asla zorlaştırmayalım anlayışına sahip değiliz.

Çünkü hangi zor koşulların bizi bekleyeceğini bilemeyiz.

Biz İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği olarak en zoruna hazır olabilmeliyiz.

Her hafta arama kurtarmanın her alanıyla alakalı çalışmalarımız devam edecektir.

İnegöl kamuoyuna da İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği gibi İnegöl’e ait bir değere sahip çıktıkları için İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ailesi adına teşekkür ediyorum, dedi.