‎Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom‎, operasyonlarında verimlilik sağlamak üzere geliştirdiği ve yapay zeka yöntemlerinin kullanıldığı NOVA ALFA (Advance Line Fault Analytics) projesiyle teknoloji üzerine araştırmalara imza atan Gartner’in düzenlediği Eye on Innovation’da Avrupa birincisi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, yapay zekâ yöntemlerinin kullanılarak hat analizlerinin ve uzaktan anlık tespitlerin sağlanabildiği ALFA projesiyle Gartner’ın düzenlediği ‘Eye on Innovation’ araştırmasında birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türk Telekom’un Quantwifi çözümü ile uygulamaya aldığı Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli Wi-Fi analitik platformu “Wi-Fi Mercek”, Wi-Fi alanında teknoloji standartlarını ve yenilikleri belirleyip Wi-Fi teknolojilerine yön veren WBA tarafından 2024 yılında “En İyi Ev İçi Wi-Fi” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Entegre cihaz sayısı ve çeşitliliği itibariyle Avrupa’nın en büyük Wi-Fi analitik platform örneği olan Wi-Fi Mercek ev içi ağlarda yapay zekâ destekli algoritmaları ile problem tespit süresini ve saha ziyaret gereksinimlerini önemli ölçüde azaltarak operasyonel verimliliği artırıyor.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, “Yeni nesil teknolojiler üretmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyor, dijital dönüşüm yolcuklarında tüm kullanıcılarımıza fayda sunacak çözümler üretiyoruz. ALFA projemiz de yapay zekâ desteğiyle, ileri seviyede fiziksel hat analizleri saniyeler bazında uzaktan yapılabiliyor ve anlık tespitler gerçekleştirilebiliyor. Operasyonlarımızda verimlilik sağlamak üzere geliştirdiğimiz projemizin önemli araştırma kurumlarından biri olan Gartner’in düzenlediği ‘Eye on Innovation’ da birincilik ödülünün sahibi olması, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların önemi için mutluluk verici. Türk Telekom olarak geliştirdiğimiz yeni teknolojilerimiz, uluslararası alanda bir başka ödülün de sahibi oldu. Kullanıcılarımızın ev içi Wi-Fi kullanım deneyimlerine fayda sağlayan, aylık 1 milyonu aşan uygulama kullanımı ile operasyonel verimliliğimizi artıran “Wi-Fi Mercek” ürünümüz, bu alanda küresel standartları belirleyen organizasyon olan WBA tarafından birincilik ödülü kazanarak başarısını kanıtladı. Mühendislerimiz tarafından geliştirilen yenilikçi çözümlerin uluslararası alanda birincilikler kazanması, değer odaklı yaklaşımımızla sektöre yaptığımız katkıların önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum” dedi.