12 takımın yer aldığı 2. Grup'ta mücadele eden İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, ilk iki hafta itibarıyla Arges Spor karşısında galip gelirken, Süreyyapaşa Gençlik takımına mağlup oldu. 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ligde 8. sırada bulunan turuncu-lacivertli ekip, 3. hafta mücadelesinde evinde Gölcük Belediyespor'u konuk edecek.

RAKİP ZORLU, HEDEF GALİBİYET

Tamamı İnegöllü genç sporculardan oluşan İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, 16 Ekim Çarşamba 13.00’da İnegöl Kapalı Spor Salonunda Gölcük Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakanın hazırlıklarını sürdüren İnegöl Belediyespor, sezona 2’de 2 yaparak başlayan rakibi karşısında galibiyet hedefliyor.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’ün gençlerinden oluşan şehrin takımına yeni sezonda başarılar diledi. Galibiyetle başladıkları sezonda 3’üncü haftada Çarşamba günü Gölcük Belediyespor’un misafir edileceğini hatırlatan Başkan Taban, “İlçe halkımızı Kapalı Spor Salonunda takımımızın yanında olmaya davet ediyorum. İnegöl Belediyespor sadece şehrin gençleriyle, alt yapı sporcularıyla mücadele eden bir takım. Amacımız Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak. Aynı zamanda bu kadrolarla başarılar elde etmek” dedi.