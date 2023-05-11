Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları, Anneler Günü çerçevesinde Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray’ı MBA Bursa Özlüce Kampüsü öğrencileri, öğretmenleri ve velileriyle bir araya getirdi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen MBA Okulları Anneler Günü söyleşisinde Türkan Şoray’a özel hazırlanan ve Bursa halkının, MBA öğrencilerinin ve ailelerinin hazırladığı video duygu dolu anlar yaşattı. MBA öğretmenlerinin Yeşilçam şarkılarından oluşan Öğretmenler korosu ve MBA öğrencilerinin hazırladığı Yeşilçam Müzikaliyle devam eden söyleşide, Türkan Şoray kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla bir kez daha sanatçı kimliği ve anneliğine dair hatıralarla kendisine hayran bıraktı.

Bursa protokolünün, basınının, Medicana Grup, Medicana Bursa Hastanesi ve MBA Okulları yönetim ekibinin yer aldığı söyleşide konuşma yapan Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları CEO’su Ayfer Batı şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle Türk sinemasının ilham veren sanatçısı çok sevgili Türkan Hanım’a MBA Okullarının Anneler Günü söyleşisine katılım göstererek bugün burada bizlerle buluştuğu için teşekkür ediyorum. Türkan Şoray tanıdığım en özel anne, onu hepimiz büyük bir saygıyla takip ediyor, örnek alıyoruz. Hayatını kızına, onun eğitimine adamış muhteşem bir anne. Bizler de ‘Eğitim Okuldan Büyüktür’ diyerek büyük bir sorumluluk bilinciyle eğitim ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımızla eğitimi dönüştürüyoruz. Odağımız daha iyi bir dünya, daha iyi bir ben kimliğiyle öğrencilerimizi geliştirmek, onları çağın yeterlilik alanlarıyla kendi mükemmellerine ulaşmalarında rehberlik etmek. Karşılıksız sonsuz bir sevgiyle hayatımızı güzelleştiren tüm annelerin anneler gününü kutluyorum.”

Hayatı boyunca hiç unutamayacağı bir Anneler Günü kutlaması olduğunu ifade eden Türkan Şoray, “MBA Okullarının kıymetli öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri; bugün bana kendimi çok özel hissettirdiniz. Bütün kalbimle teşekkür ediyorum gösterdiğiniz bu sıcaklığa ve yakınlığa. Hayatım boyunca aklımdan çıkmayacak bir Anneler Günü kutlaması oldu" dedi.