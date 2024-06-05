Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Turkcell’in A Milli Futbol Takımı’na destek amacıyla hazırladığı özel marş ve reklam filmi yayınlandığı ilk dakikalardan itibaren beğeni toplayarak çokça paylaşıldı. ‘11 Delikanlı’nın Avrupa yolculuğundaki milli coşkuyu tüm Türkiye’ye yayan filmde, milli futbolcularımız Arda Güler, Kenan Yıldız, Uğurcan Çakır, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Semih Kılıçsoy rol aldı.

A Milli Futbol Takımı’nın 23 yıldır ana sponsoru olan Turkcell, ay yıldızlı takımımızın Avrupa yolculuğuna özel coşkulu bir marş ve film hazırladı. Yayına girdiği ilk dakikalardan itibaren büyük ilgi gören çalışmada, milli futbolcular Arda Güler, Kenan Yıldız, Uğurcan Çakır, Enes Ünal, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak ve Semih Kılıçsoy da yer aldı. ‘11 Delikanlı’ sloganının kullanıldığı film, akıllara kazınan marşıyla Euro 2024 heyecanını daha da büyüttü. Ayrıca Turkcell, 30’uncu yıl kutlamaları kapsamında Almanya’ya götüreceği 30 müşterisine bu büyük coşkuyu yerinde yaşama şansı verecek.

İlk maçtaki rakip Gürcistan

A Milli Takım ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile oynayacak. Almanya’da Borussia Dortmun’un maçlarını oynadığı BVB Stadyumu’nda gerçekleşecek maç, Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak. Gruptaki ikinci maçımız Portekiz ile yine BVB Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanacak. Gruptaki son maçta ise Milli Takımımız 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak. Hamburg Volksparkstadion’daki maçın ilk düdüğü 22.00’de çalacak.