Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’de meydana gelen doğa kaynaklı afetlerin ciddi can ve mal kayıplarına yol açtığını, günlük yaşamın sürekliliğini sekteye uğrattığını ve hem yapısal hem doğal çevreyle birlikte tarihî ve kültürel değerleri de olumsuz etkilediğini belirtti. Bu tür felaketlerin ardından yaşamın normale dönebilmesi için hızlı ve kaynakların verimli kullanıldığı bir iyileştirme sürecinin gerekli olduğuna dikkat çekildi.

AFAD’ın açıklamasında, TASİP’in bu sürecin etkili bir biçimde yönetilmesi amacıyla oluşturulduğu ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Afet sonrası iyileştirme çalışmaları, hasar, zarar gören ve kayba uğrayan varlıkları iyileştirmek, afet tehlikelerinden uzak alanlarda, afetlere daha dirençli yapılar inşa etmek, sadece yapısal kayıpları değil bunun yanında ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel kayıpları da gidermek, uzun vadeli bir bakış açısıyla afetten etkilenen bölgede sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak olarak ele alınır. TASİP ile afet sonrası iyileştirme çalışmalarının planlı, sistematik, senkronize kapsayıcı ve daha hızlı yapılmasının sağlanması, bu alanda kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi, önceliklendirme yapılarak kaynakların etkin kullanımının sağlanması, iyileştirme faaliyetlerinin etkin şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi, iyileştirme faaliyetleri ve harcamalarına ilişkin raporlama yapılarak, sonraki afetlerde afet yönetim kabiliyetinin geliştirilmesi, mevcut iyileştirme süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır."