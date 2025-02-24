Türkiye genelinde 350 kulübün ve 800 sporcunun katıldığı şampiyonada, Bursa’yı temsil eden beş kulüpten biri de İnegöl’den katılan Kocal Osmanlı Eğitim Spor Kulübü oldu. Bursa ili adına yarışan sporcular toplamda 27 derece elde ederken, bu derecelerin 16’sı, 20 sporcuyla mücadele eden İnegöl Kocal Osmanlı Eğitim Spor Kulübü tarafından kazanıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan kulüp basın sözcüsü Metin Tahirler, “Her sene milli takıma sporcular veriyoruz. Bu senede milli takım seçme kriterlerine uyan 16 sporcumuza milli davet bekliyoruz. Ülkemizde yeni tanınmaya başlayan bu spor dalında da ilçemiz adına elde ettiğimiz bu başarılardan dolayı mutluyuz ve daha da yaygınlaşarak başarılarımızın artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.