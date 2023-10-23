Refah Sınır Kapısı'nın açılması, Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardım çabalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze'ye yönlendirilmek üzere sağlık malzemeleri içeren yardım paketlerinin taşınmasına başlandığını duyurdu. Yardım paketleri, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar aracılığıyla Gazze'ye gitmek üzere Mısır'a sevk edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz, Gazze'ye yardım elini uzatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda hazırlanan yardım paketi, büyük ölçüde sağlık malzemelerini içeriyor. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yardım malzemeleri yüklenmeye başlandı ve uçaklar, Mısır'a gitmek üzere hareket edecekler. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için dört sorti seferi planlandı" ifadelerine yer verildi.