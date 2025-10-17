İstanbul’da 16 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında gerçekleşen görüşmelere, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Libya Milli Birlik Hükûmeti Ulaştırma Bakanı Mohamed Salem El-Şahubi ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali Muhammed El-Huveyeç katıldı.

Taraflar, 2024 yılında 3,7 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini daha da artırma iradesini ortaya koyarken, Türk müteahhitlerinin Libya’daki geçmiş alacaklarının çözüme kavuşturulması ve yeni projelerde daha aktif rol almaları için iş birliğini derinleştirme kararı aldı.

Görüşmelerde ayrıca enerji, madencilik, bankacılık, gümrük, sağlık ve yenilenebilir enerji gibi birçok sektörde ortak çalışma potansiyeli ele alındı.

İki ülke, Aralık ayında Trablus’ta yapılması planlanan “Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK)” 22. Dönem Toplantısı ile “Türkiye-Libya Yatırım ve İş Forumu”nun da düzenlenmesi konusunda mutabakata vardı.

Toplantı sonunda “Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon” ile “Türkiye-Libya Ortak Çalışma Grubu İkinci Toplantısı Tutanağı” olmak üzere iki belgeye imza atıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu anlaşmaların, Eylül ayında Ankara’da yapılan temasların devamı niteliği taşıdığı ve Türk müteahhitlik firmalarının hem geçmişten kalan alacaklarının takibine hem de Libya’daki yeni projelere daha kolay erişimine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Anlaşmaların, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha ileri taşınmasına ve stratejik sektörlerde iş birliğinin pekişmesine önemli katkı sunacağı ifade edildi.