Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2025-2026 sezonunun ilk yarı karşılaşmaları sona erdi. Bugüne kadar Süper Ligde 17, 1. Ligde 19, 2. Lig Kırmızı Grupta 17, 2. Lig Beyaz grupta 18, 3. lig 1-2-3 ve 4. gruplarda 15'er karşılaşma oynandı. Tüm liglerdeki toplam 139 profesyonel kulüplerde en golcü kulüplerde belli oldu.

Buna göre zirvede 3. Lig 3. grup ekibi 52 Orduspor oldu. Karadeniz ekibi 15 maçta, maç başına rakip filelere 2,66 gol atma başarısı gösterdi. 52 Orduspor'u ise 17 maçta maç başına attığı 2,47 golle Bursaspor takip etti. İşte en golcü 16 takım.

EN GOLCÜ 16 TAKIM

01- 52 Orduspor: Maç başı gol ortalaması 2,66 (Oynadığı Lig: 3. Lig 3. Grup)

02- Bursaspor : Maç başı gol ortalaması 2,47 (Oynadığı Lig: 2. Lig Kırmızı Grup)

03- Muşspor : Maç başı gol ortalaması 2,41 (Oynadığı Lig: 2. Lig Kırmızı Grup)

04- Yozgat Bozokspor : Maç başı gol ortalaması 2,40 (Oynadığı Lig: 3. Lig 3. Grup)

05- Kütahyaspor : Maç başı gol ortalaması 2,40 (Oynadığı Lig: 3. Lig 4. Grup)

06- Kahramanmaraş İstiklalspor: Maç başı gol ortalaması 2,35 (Oynadığı Lig: 2. Lig Kırmızı Grup)

07- Galatasaray : Maç başı gol ortalaması 2,29 (TFF Süper Lig)

08- Fenerbahçe : Maç başı gol ortalaması 2,29 (TFF Süper Lig)

09- Aliağa Petkim :Maç başı gol ortalaması 2,29 (Oynadığı Lig: 2. Lig Kırmızı Grup)

10- Sebat Gençlik :Maç başı gol ortalaması 2,22 (Oynadığı Lig: 3. Lig 3. Grup)

11- Amedspor : Maç başı gol ortalaması 2,21 (TFF 1. Lig)

12- Mardin1969 Spor: Maç başı gol ortalaması 2,17 (Oynadığı Lig: 2. Lig Kırmızı Grup)

13- 12 Bingölspor : Maç başı gol ortalaması 2,06 (Oynadığı Lig: 3. Lig 2. Grup)

14- Batman Petrolspor: Maç başı gol ortalaması 2,05 (Oynadığı Lig: 2. Lig Beyaz Grup)

15- Trabzonspor : Maç başı gol ortalaması 1,94 (TFF Süper Lig)

16- Sultan Su İnegölspor : Maç başı gol ortalaması 1,94 (Oynadığı Lig: 2. Lig Beyaz Grup)

DİĞER BURSA EKİPLERİNİN MAÇ BAŞI GOL ORTALAMALARI

1- İnegöl Kafkasspor : Maç başı gol ortalaması 1,66 (Oynadığı Lig: 3. Lig 1. Grup)

2- Karacabey Belediye :Maç başı gol ortalaması 1,50 (Oynadığı Lig: 2. Lig Beyaz Grup)

3- Bursa Yıldırımspor: Maç başı gol ortalaması 1,22 (Oynadığı Lig: 3. Lig 1. Grup)

4- Kestel Çilekspor :Maç başı gol ortalaması 0,86 (Oynadığı Lig: 3. Lig 1. Grup)

5- Nilüfer Belediyespor: Maç başı gol ortalaması 0,66 (Oynadığı Lig: 3. Lig 1. Grup)