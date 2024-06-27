Bilecik, Türkiye Şampiyonası U17 Futbol 1. Kademe müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

Bilecik İstasyon Sentetik Sahası’nda Türkiye Şampiyonası U17 Futbol 1. Kademe müsabakalarına oynadı. A Grubu’nda Yalova Acar Spor, Eskişehir Anadolu Üniversite, Ankara Sincan Gücü Spor yer alırken, B Grubu’nda Düzce Cumayeri Belediyespor, Ankara Gençlikspor ve Sakarya Gençlik Merkezi Spor yer aldı. A Grubu’nda Yalova Acar Spor ile B Grubu’nda Ankara Gençlikspor final çıktı. 80 dakika oynanan maçın normal süresi 2-2 sonuçlanırken, seri penaltı geçildi. Penaltı atışlarında Yalova Acar Spor rakibini 5-2 yenerek Türkiye Şampiyonası U17 Futbol 1. Kademe müsabakaları Bilecik şampiyonu oldu. Yalova Acar Spor bu şampiyonlukla Türkiye’de ilk 23 takım arasına girerek finallere gitmeye hak kazandı.