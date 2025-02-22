Organize gıda perakendesi sektörü geçen yıl 3 bin 500'e yakın yeni market açılışıyla yüzde 7'ye yakın büyüme kaydederken; önümüzdeki 7 yıllık süreçte sektörde yaklaşık 25 bin yeni market açılışı daha bekleniyor.

Ortak alan tarafından hazırlanan ve 265 market zincirini kapsayan "Perakende Raporu 2025"e göre, organize gıda perakendeciliğinde 2024 başında 52 bin 259 olan toplam market sayısı yıl sonunda yüzde 6,65 artışla 55 bin 737'ye yükseldi



Son bir yıl içinde, ulusal düzeyde faaliyet gösteren market zincirlerinin toplam şube sayısı yaklaşık %15 artarak 1.088’e ulaştı. Bu büyümede, Migros ve Carrefoursa’nın süper-mini market konseptine yaptığı yatırımlar ile yaklaşık 550 mağaza açan Tarım Kredi Market’in önemli bir payı oldu. Raporda, en az 5 şubesi bulunan 236 yerel market zincirinin geçen yıl toplamda 138 yeni mağaza açtığı belirtildi.

SON 10 YILDA ZİNCİR MARKETLER 36 BİN 726 YENİ ŞUBE AÇTI

Rapora göre, 2014-2024 yılları arasında organize gıda perakendesi sektöründeki şube sayısı %193 oranında arttı. 2014 sonunda 19.011 olan zincir market şube sayısı, 36.726 yeni açılışla birlikte 55.737’ye yükseldi.

Son 10 yıl içinde indirim marketlerinin sektördeki payı %68’den %77’ye çıkarken, bu genişleme karşısında yerel zincirlerin payı %18’den %8’e geriledi. Öte yandan, ulusal çapta faaliyet gösteren market zincirleri, daha küçük ve esnek satış formatlarına yönelerek pazar paylarını %14’ten %15’e çıkarmayı başardı. Ulusal hiper ve süpermarket zincirlerinin büyümesinde Tarım Kredi ve File gibi yeni oyuncuların sektöre girişi de etkili oldu.