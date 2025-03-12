Fransa merkezli kozmetik devi L'Oréal, içeriğindeki bir madde sebebiyle "Duo Akne Leke Tedavisi" kremi için piyasadan toplama kararı aldı.

La Roche-Posay markası altında satılan üründe bulunan benzoil peroksit, belirli koşullar altında, özellikle yüksek sıcaklıklar veya UV ışınları gibi etkenlere maruz kaldığında, kanserojen özellik taşıyan benzene dönüşebilir. Bu durum, kremin belirli koşullarda zararlı bir maddeye dönüşme riski taşıdığını gösteriyor.

TÜRKİYE'DE DE EN ÇOK SATILANLAR ARASINDA

La Roche-Posay’den yapılan açıklamada, söz konusu ürün partisinin içeriğinde yalnızca çok düşük seviyelerde benzen bulunduğu belirtildi. Türkiye'de de oldukça popüler olan L'Oréal, aynı zamanda ABD'de "Acne Spot Treatment" kremlerini de toplama kararı aldı.