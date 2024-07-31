Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hukuk Fakültesi ile Kansas University Law School arasında yapılan anlaşma, lisans diplomasının yanı sıra yüksek lisans derecesi ile öğrencilere iki ayrı diploma alma fırsatı sağlıyor. Anlaşmadan ilk yararlanan ve eğitimlerini tamamlayan Melisa Bulut ve Hakan Yalçın, ABD’de baro sınavlarına girmeye hak kazandı.

Uluslararası platformlarda görev yapacak nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi ile dünyanın en iyi okullarından biri olarak kabul edilen Kansas University Law School bir yıl önce eğitim iş birliğine imza attı. Türkiye’de ilk kez gerçekleşen anlaşma ile üçüncü sınıfı tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine ABD’de Kansas Üniversitesi’nde devam edebilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Kansas Üniversitesi’nden yüksek lisans, Bahçeşehir Üniversitesi’nden ise lisans diploması almaya hak kazanacak. Anlaşma kapsamında BAU’dan mezun olan öğrenciler de Kansas Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi alabilecek. Böylece bu öğrenciler, kendilerine hak tanınan eyaletlerdeki baro sınavlarında başarılı olurlarsa ABD’de mesleklerini yapabilecek.

İki öğrenci ABD’de baro sınavlarına hazırlanacak

Kansas Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (ABD) bir yıl süren LLM programını başarıyla tamamlayan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Melisa Bulut, program sayesinde uluslararası hukuk sistemlerini öğrenme şansı yakalayabildiğini söyledi. Amerika’da avukatlık yapabilmek için baro sınavlarına hazırlanacağını belirten Melisa Bulut, “Burada aldığım eğitim, bakış açımı ve isteklerimi tamamen değiştirdi. Türk hukukuna benzer hiçbir motifin olmaması ilk başta dezavantaj gibi gelse de aslında bakış açımı değiştirmesi ve uluslararası alanda farklılıkları görebilmem açısından çok yararlı oldu. Örneğin Türkiye’de çok popüler olmayan vergi hukuku burada çok popüler. Bahçeşehir Üniversitesi’nin sunduğu bu imkan sayesinde Amerikalı öğrencilerle birlikte derse girdik. Bu çok önemli bir detay çünkü yabancı öğrenciler için ayrı bir sınıfta dil ve sosyal açıdan daha geride kalma ihtimali varken, biz ayrıştırılmadan Amerikalı öğrencilerle aynı sınıfta ders alarak hem dil bilgimizi geliştirdik hem de arkadaş edinmemizde büyük fayda sağladı. Amerika’da baro sınavına girmek, başlarken hayal gibi geliyordu ancak şu an baro sınavlarına hazırlanacağım” dedi.

Çift diploma sahibi olan bir diğer Hukuk Fakültesi mezunu Hakan Yalçın, aldığı diplomanın kariyeriyle birlikte bakış açısını da değiştirdiğini söyledi. Yalçın, “Programa dahil olduğumda hukuk öğrencisi olarak mutlaka yurt dışında yüksek lisans eğitimi almam gerektiğinin farkındaydım. Ancak Kansas’ta geçirdiğim bir yılın sonunda aslında yüksek lisans eğitiminden daha fazlasını kazandım. Çünkü burada sadece bir diploma almıyoruz, aynı zamanda hayatımızın farklı bir yöne evrilebileceğini görüp yurt dışında gerçek bir kariyer hedeflemek adına adım atmış oluyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi’nin global yetkinliği, vizyonu ve öğrencilere sunduğu imkanlar sayesinde bu fırsatı kolaylıkla elde ettiğimiz için çok şanslıyız. Amerikan hukukuyla ilgili çok farklı perspektifler edinme fırsatı buldum. Türkiye’de kariyer planı yapmayı düşünürken artık Amerika ve Avrupa’da kariyerimi sürdürmeyi hedefliyorum” diye konuştu.

“Hem lisans hem yüksek lisans diploması olanağı var”

BAU Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Gökyayla, uzun zamandır Kansas Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile yürütülen iş birliğinin bir çift diploma anlaşması ile taçlandığını söyledi. Prof. Dr. Gökyayla, “Kansas Üniversitesi, Kuzey Amerika’nın önde gelen 65 araştırma üniversitesinden oluşan prestijli Amerikan Üniversiteleri Birliği’nin (Association of American Universities) bir üyesidir. İki üniversite arasındaki anlaşmaya göre, Hukuk Fakültemiz üçüncü sınıfını tamamlayan veya bizden mezun olan öğrencilerimiz, eğitimlerine Kansas Üniversitesi’nde devam edebiliyor. Böylece, 240 krediyi tamamlamak ve derslerinde başarılı olmak şartıyla öğrencilerimiz, Kansas Üniversitesi’nden yüksek lisans, Bahçeşehir Üniversitesi’nden ise lisans diploması almaya hak kazanabiliyor. Bu anlaşma sayesinde öğrencilerimiz, Hukuk Fakültesi’nden mezun olurken, ABD’de prestijli bir LLM programından da mezun olarak aynı zamanda hem lisans hem yüksek lisans diploması elde etme imkânı kazanıyorlar” şeklinde konuştu.

“Öğrencilerimize, Amerika’da kariyer fırsatı tanınıyor”

Anlaşma sayesinde, öğrencilerin Amerika’da kariyer fırsatı yakaladığını belirten Gökyayla, hem Türkiye’de hem ABD’de hukuk eğitimi alınmasıyla sadece farklı hukuk disiplinlerini öğrenme imkânı değil, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma fırsatı da bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Gökyayla, “Kansas Üniversitesi’nden alınan yüksek lisans diploması öğrencilerimize, ABD’de baro sınavlarına girme hakkı vermekte, programı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz New York, California, Washington, Georgia ve Wisconsin eyaletlerinde baro sınavlarına girme hakkı elde etmektedir. Anlaşma kapsamında ilk öğrencilerimiz yüksek lisanslarını yaparak bu hakkı elde ettiler, baro sınavına hazırlanacaklar” dedi.