TÜİK’in resmi internet portalından yapılan yazılı açıklamada, Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %54,3'ünü motosiklet, %32,9'unu otomobil, %7,1'ini kamyonet, %3,2'sini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlardan oluştu. Ancak verilere göre Nisan’da ki artış, Mart ayına göre %13.4 azaldı. Azalmanın fiyatlara yansıtılan zamlardan kaynaklandığı düşünülüyor.

Yaz aylarına girilmesi nedeniyle motosiklet artışlarında ki sayılarda dikkat çekiyor. Diğer kara taşıtlarının sayısı Mart ayına göre düşüş yaşasa da motosikletlilerin trafiğe bağlanma oranı Mart ayına göre %3.4 artış gösterdi.

1 YILDA %9.4 ARTTI

Kapsamlı bir şekilde yayınlanan raporda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının 2023 yılının Nisan ayına göre ise %9,4 arttığı açıklandı. Türkiye’de ki kara taşıt sayısı 29 milyon 561 bin 690’a yükseldi.

Bu araçların %52,7'sini otomobil, %18,4'ünü motosiklet, %15,4'ünü kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtların oluşturması dikkat çekti.

BURSA’DA KAÇ TAŞIT VAR?

2024 yılı Nisan sonu itibariyle Bursa’da trafiğe kayıtlı kara taşıt sayısı 1 milyon 175 bin 915 oldu. Bu araçların 643 bin 242’i otomobil, 208 bin 652’si kamyonet, 185 bin 960’ı motosiklet, 76 bin 771’i traktör, 32 bin 653’ü kamyon, 16 bin 957’si minibüs, 7 bin 911’i, otobüs ve 3 bin 769’u özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

MOTOSİKLET SAYISI ARTIYOR

Motosiklet kullanımın yoğun olduğu İnegöl ilçesi başta olmak üzere Bursa genelinde motosiklet sayısının en hızlı çoğaldığı taşıtların başında geldiği görüldü.

BURSA’DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TAŞIT ORANI NE?

Bursa’nın 2024 yılı nüfusu 3 milyon 214 bin 571 olarak açıklandı. Taşıt sayısının nüfusa oranına bakıldığında Bursa’da her 2,73 kişiye bir taşıt düşüyor.

İŞTE İL-İL TAŞIT SAYILARI