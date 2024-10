Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsa Ardahanlı, Türkiye'de her yıl ölümlerin yaklaşık yüzde 33'ünün sebebinin kardiyovasküler hastalıklar olduğunu söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsa Ardahanlı, kalbi ve damar sistemini olumsuz etkileyen kardiyovasküler hastalıklar, değişik şiddetlerde ortaya çıkabilen geniş bir hastalık grubunu tanımladığı söyledi. Kardiyovasküler hastalıklar deyince aklımıza en sık damar tıkanıklığı diye bildiğimiz koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, aritmi ve kalp kapak hastalıkları gelmekte olduğunu anlatan Aradahanlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 18 milyon insan, her yıl kalp ve damar tıkanıklıklarına bağlı hastalıklardan ölmektedir. Ülkemizde de durum buna benzerdir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de her yıl ölümlerin yaklaşık yüzde 33'ünün sebebi kardiyovasküler hastalıklardır. Kardiyovasküler hastalıkların oluşumunda önemli rol oynayan davranışsal risk faktörleri içerisinde sigara kullanımı, yüksek kolesterol, sedanter dediğimiz hareketsiz yaşam tarzı ve düzensiz beslenme yer almaktadır. Bu düzenle risk faktörlerini azaltarak, kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm oranlarını yüzde 80'lere kadar azaltabilmekteyiz. 2024 yılının teması 'Önce sen, önce kalbin ve kalbin için harekete geç' şeklindedir. Konunun önemi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Koruma ve Önleme Programı açıklanmıştır. Bu programda, kronik hastalıklara bağlı gelişen komplikasyonları, erken tanı ve tarama yöntemlerini araştırmak için geniş çaplı bir algoritma oluşturulmuştur."



"Herkesi kalp sağlığı için eyleme geçmeye, kayıtlı oldukları aile hekimlerini düzenli olarak ziyaret etmeye, periyodik tarama ve izlemlerini yaptırmaya davet ediyoruz"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsa Ardahanlı açıklamasının devamında, "Bu kapsamda, aile hekimlerimizce 40 yaş ve üstü bireylerde risk hesaplaması yapılarak on yıl içerisinde geçirebileceğimiz kardiyovasküler hastalık riski ölçülmelidir. Herkesi kalp sağlığı için eyleme geçmeye, kayıtlı oldukları aile hekimlerini düzenli olarak ziyaret etmeye, periyodik tarama ve izlemlerini yaptırmaya davet ediyoruz. Kalbimiz önceliğimiz olsun, kalbinizin kahramanı olun" dedi.

