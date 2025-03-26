Yağışlı bölgelerde çamur yağışları beklenirken, çöl tozu tüm ülkeyi etkisi altına alacak. Meteoroloji'nin raporuna göre, Batı Afrika'nın Mali ülkesinden yoğun çöl tozu Türkiye'ye doğru hareket etti. Ülke genelinde etkili olan hava, çölden gelen sıcak hava kütlesiyle birlikte yoğun çöl tozu taşıyor. Ayrıca, hava sıcaklıkları birçok bölgede 20 derecenin üzerine çıkmış durumda.

Hava Forum sosyal medya hesabından, Türkiye'yi etkisi altına alacak ikinci çöl tozu dalgasının yaklaşmakta olduğunu duyurdu.

Çarşamba gününden itibaren etkili olacak olan çöl tozu akciğerlere etki ediyor. Uzmanlar astım, KOAH, alerji hastalığı bulunanlar ve toza duyarlılığı olan kişilerin mümkünse dışarı çıkmamalarını, çıkmaları halinde ise maske takmalarını tavsiye ediyor.

Sıcaklıkların ortalamanın 10 derece üzerinde seyrettiği belirtilirken, bayramda yağışlı hava koşullarının etkili olacağı tahmin ediliyor.