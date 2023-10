Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca olayların daha fazla tırmanmaması adına Türkiye'nin elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin gerilimiyle ilgili itidal çağrısı yapıldı. Yapılan açıklamada sivil can kayıpları şiddetle kınanarak, "Gelişmelerin daha fazla tırmanmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız" ifadelerine yer verildi.

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bugün İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimi derin bir endişeyle karşılıyoruz. Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz. Sözkonusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.