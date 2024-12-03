Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “Türkiye’den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor.” iddiasının doğru olmadığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’den İsrail’e kimyasal yüklü tanker gittiği iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, iddiaya konu geminin İsrail'e taşımak üzere ülkemizden herhangi bir yük almadığı gibi İsrail’den de ülkemize herhangi bir yük getirmediğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılan incelemede, Panama bayraklı TRANS FJORD isimli geminin 22 Kasım 2024 tarihinde Yalova Limanı’na geldiği tespit edilmiştir. Geminin, Belçika’nın Antwerp Limanından yüklendiği, “buzlu asetikasit” ve “vinil asetat veya diğer vinilesterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler” ürünlerini Yalova Limanı'na boşalttığı belirlenmiştir. Geminin, 25 Kasım 2024 tarihinde boş olarak gidiş bildirimi onaylanmıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.