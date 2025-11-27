Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yarım asrı aşkın süredir faaliyet gösteren ve bölgenin simge üretim tesislerinden biri olan İzocam Taşyünü Fabrikası, 2025 yılı sonunda tamamen faaliyetine son veriyor. Şirket yönetimi, yaptığı açıklamada üretimin 28 Aralık itibarıyla durdurulacağını çalışanlara bildirdi.

1965 yılında Koç Holding tarafından kurulan ve Türkiye’de yalıtım sektörünün öncü tesislerinden biri olarak görülen işletmede çalışan 106 işçi, kararın ardından belirsizlik içinde kaldı. Kapanış sürecine ilişkin tazminat, prim ve diğer sosyal haklara yönelik detayların, şirket yönetimi ile Kristal-İş Sendikası arasında yapılacak görüşmelerle netleşeceği belirtildi.

Kocaeli Barış gazetesinin haberine göre İzocam, sektördeki en köklü tesislerden biri olarak uzun yıllar Koç Holding bünyesinde faaliyet gösterdi. Şirket, 2006 yılında Compagnie de Saint-Gobain S.A. ile Kuveytli iş insanı Kutayba Yusuf Ahmed Algham ortaklığına devredilmişti.

Şirketin Kocaeli’de iki tesisi bulunuyor. 1982’de kurulan Gebze tesisinde panel üretimi yapılıyor. Dilovası’ndaki taşyünü tesisi ise İzocam’ın ilk fabrikası olma özelliğini taşıyordu.

Çalışanlar, devam eden görüşmelerin nasıl bir karar doğuracağını merakla takip ediyor. Kapanış açıklamasının ardından, “haklarımız ne olacak?”, “fabrika tamamen mi devre dışı kalıyor?” ve “başka tesislere yönlendirme yapılacak mı?” soruları işçiler arasında sıkça konuşulmaya başladı.