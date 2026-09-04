Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre, soruşturmalardan birinde herhangi bir idari para cezası uygulanmazken, diğer dosya uzlaşmayla sonuçlandı. Uzlaşma kapsamında BİM’in 67 milyon 217 bin 829 TL ödeme yapmasına karar verildi.

İlk soruşturmada, şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediği tespit edildi. Bu nedenle BİM’e söz konusu soruşturma kapsamında idari para cezası verilmedi.

Diğer soruşturma ise Rekabet Kurumu ile yürütülen uzlaşma süreciyle tamamlandı. BİM, Yönetim Kurulu’nun 17 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda, yatırımcıların meşru çıkarlarının korunması amacıyla konuya ilişkin içsel bilginin kamuoyuna açıklanmasının ertelendiğini bildirdi.

Rekabet Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda soruşturmanın uzlaşma yöntemiyle kapatılmasına karar verilirken, şirketin ödeyeceği tutar 67 milyon 217 bin 829 TL olarak belirlendi.

BİM’in yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanması durumunda ise ödenecek tutar 50 milyon 413 bin 372 TL seviyesine inecek.