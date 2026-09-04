12.30 sıralarında Girne açıklarından Taşucu limanına gitmek üzere yola çıkan özel bir firmaya ait olan yolcu gemisi henüz belirlenemeyen nedenle batmıştı. 259 yolcu ve 8 mürettebattan oluşan yolcu gemisinde 9 kişi hayatını kaybetti. 231 yolcunun kurtarıldığı kazada cesedine ulaşılan 9 kişinin yanı sıra 19 kişiden ise haber alınamadı. Arama çalışmaları devam ederken, kazanın oluş biçimine yönelik tartışmalar da alevlendi.

Kazada olası ihmalleri göz önünde bulunduran isimlerden biri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden emekli İnegöllü Gemi Başmühendisi ve Kurtarma Uzmanı İbrahim Aras değerlendirdi.

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan uzman isim İbrahim Aras, Girne’deki deniz otobüsü kazasında kamuoyuna yansıyan ilk bilgilere göre ihmaller olduğunu söyleyerek, “Ben kaza görüntülerini seyrettiğimde, yolcuların yetkililere geminin su aldığını söylemelerine rağmen sefere kalkıldığı iddiası yer alıyor. Bu durum eğer gerçek ise çok büyük bir ihmal söz konusu. Çünkü geminin seyre hazırlanma prosedürlerinde böyle bir durum tespit edilmesi durumunda seyir yapılamaz. Eğer seyire kalkıldığında gemi su alıyorsa, ivedi bir şekilde pozisyon alınarak emniyetli bir bölgeye gidilir. İlk gelen bilgilere göre bu prosedüre uyulmadığını görüyoruz. Yine gemi personeli ne kadar liyakatli, bunun da araştırılması gerekiyor. Ehliyetli personeller bu tür kazaların oluşumunda nasıl pozisyon alacaklarını bilirler. Ancak görüntüleri incelediğimde bu konuda bazı çekincelerim oldu. Kazazedelerin gemideki life botlarını kullanmadıkları görülüyor. Gemideki personeller, kalkış öncesi yolculara can güvenliği için kurtarma teçhizatlarının yeri ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapmalıydı. Ancak videoları izlediğimde böyle bir durum olmamış. Gemi kazasındaki ölüm ve kayıpların bu denli fazla olmasının nedenlerinden biri olarak bu durum gösterilebilir” diye konuştu.

Kıbrıs kazasının Türkiye’deki tüm deniz araçlarının doğru kullanılmasına büyük bir ders olması gerektiğini de ifade eden İbrahim Aras, Bursa’dan kalkan BUDO ve İDO deniz otobüsleri içinde tavsiyelerde bulundu.

Uzman isim, bölgemizdeki yolcu taşıyan deniz araçlarının bakımından seyir güvenliğine kadar her konuda mevzuata uygun çalıştığını, ancak yolcuların her konuda bilgilendirilmesi gerektiğini de dile getirerek “Benim tavsiyem BUDO ve İDO’ya ait yolcu taşıyan gemilerde yolculara, uçaklardaki gibi can yeleklerinin yeri ve kullanımı, kurtarma teçhizatı (lifeboat, liferaft vb.) kullanımı noktasında bilgilendirmeler yapılmalı. Bu bilgilendirmeler her yolculukta tekrarlanmalı. Bölgemizde yılda yaklaşık 2 milyona yakın insan gemilerle ulaşım sağlıyor. Mudanya ve Güzelyalı arasındaki uygun bir bölgede, kurtarma bot noktası konuşlandırılmasını tavsiye ediyorum. Ben bunu çok önemsiyorum. Kıbrıs’ta yaşanan kaza bize ders olmalı.” diye konuştu.