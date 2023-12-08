Türkiye'nin doğalgaz rezervlerini tehlikeye atan skandal gelişmeler yaşandı. KKTC'den Türkiye Petrolleri'ne verilen ruhsat sahalarında çökmek üzere olan dev rezerv için endişe verici adımlar atılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Danışmanlarından Sabahattin İsmail, Doğu Akdeniz'de Türkiye aleyhine gerçekleştirilen büyük planı ortaya çıkardı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondajlarına ara verdiği bir dönemde, Rum Yönetimi ile Amerikan Chevron şirketi arasında "Afrodit" doğal gaz yatağının geliştirilmesine dair skandal bir ön anlaşma yapıldı. Rum yönetimi, tek taraflı olarak ilan ettiği "Münhasır Ekonomik Bölgesi" içinde bulunan "Afrodit" yatağından 2027'ye kadar doğal gaz çıkarılmasını planlıyor.

Türkiye'den Eşit Pay Talebi!

Afrodit doğal gaz yatağının bulunduğu 12. parselin yarısı, KKTC kıta sahanlığı sınırları içinde yer almaktadır. Chevron şirketinin, taraflar arasındaki en büyük sorun olan "yüzer platform (FPU)" kurulması konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Ancak Türkiye ve KKTC, Rumların tek başına doğal kaynakları gasp etmesine izin verilmeyeceğini vurgulayarak bu duruma karşı çıkma ve eşit pay talebinde bulunma kararlılığını sürdürüyor. Rum yönetimi ve Chevron arasındaki anlaşmaya Türkiye-KKTC cephesinden henüz bir tepki gelmedi. Ancak bu duruma bir yanıt olarak Türk sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'e geri dönüp sondajlara başlaması gerekmektedir.