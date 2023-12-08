Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa Ankara karayolu üzerinde TIR otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzeri Yeniceköy Köprülü kavşağı mevkiinde Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Mesut S. yönetimindeki 34 FM 859 plakalı otomobile arkasından gelen Ali B. yönetimindeki 34 HN 1294 plakalı TIR çarptı. Kaza sonucu sürücüler i yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Seyma G. (31) ile Ayşe S. (49) hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

HABER MERKEZİ