Bu yıl 743’üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin ikinci gününde Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörükler, Söğüt’te buluştu.

Kayı Boyu’nun lideri, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin türbesinin bulunduğu Bilecik’in Söğüt ilçesinde bu yıl 743’üncüsü düzenlenen anma etkinliklerinin ikici günü tüm coşkuyla kutlandı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Milletvekili Halil Eldemir, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve katılımcılar katıldı. Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut’un birçok ilden gelen Yörük grupları karşılamasıyla başladı.

"Söğüt, Ertuğrul Gazi ve nesline Domaniççi yaylak, Söğüt’ü ise kışlak olarak vermesi ile başlayan kuruluş ruhumuz"

Burada açılış konuşması yapan Başkan Durgut, "1281 yılında başlayan ve bu yıl 743’ncüsü düzenlenen Ertuğrul Gaziyi Anma Ve Söğüt Şenliklerine hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. 1071’de Anadolulun Türk İslam yurdu olmasından sonra, Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddinin Keykubatın ceddimiz Ertuğrul Gazi ve nesline, Domaniççi yaylak, Söğüt’ü ise kışlak olarak vermesi ile başlayan kuruluş ruhumuz, Oğuz atanın töresini yaşatarak bu günlere gelmiştir. Bir obadan, cihan devletine ulaşan, bu ruhun ilk başkenti olan Anadolu’nun kalbi Söğütte, sizleri ağırlamaktan büyük şeref ve onur duyuyorum. Yüzyıllardır töremizi yaşattığınız ve kutlu ecdadımıza vefanızı sunmak için, Türkiye’nin dört bir tarafından bu toya katılım sağladınız için, hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Ertuğrul Gazi’nin, Şeyh Edebali’nin, Dursun Fakıh’ın, Osman Gazi’nin, Hayme Ana’nın, dolaştığı at koşturup kılıç salladığı bu topraklardayız"

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bir cihan devletinin tohumlarının atıldığı, dünyaya sevgi, saygı, adalet ve merhameti öğreten Osmanlı çınarının filizlendiği, bağrında Ertuğrul Gazi’yi, Alperenleri ve Metris Tepe’yi barındıran kutlu belde Söğütte olduklarını söyledi. Tuncer, "Söğüt kuruluşun, kurtuluşun ve yeniden dirilişin adıdır. Yunus Emre’nin de ‘Her dem yeni doğarız. Bizden kim usanası’ dizelerinde belirttiği üzere sürekli zinde ve yeni kalabilen ender geleneksel şenliklerden olan ve bugün 743’üncüsünü idrak ettiğimiz Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’ne hepiniz hoş geldiniz. Bu topraklar Ertuğrul Gazi’nin oğlu Osman Gazi’nin rüyasında müjdelenen, üç kıtaya kök salan 600 yıllık bir imparatorluğun hayat bulduğu topraklardır. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı doğrultusunda Osmanlı devleti asırlar boyunca adalet ve şefkatle insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet etmiştir. Nerede mazlum, mağdur, yardıma muhtaç insan varsa oraya elini uzatıp o insanlara karşılıksız yardım etmiş, hâkim olduğu topraklarda adaletle hükmetmiştir.. Osmanlı devleti artık yok ama bugünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Osmanlı torunları var. Bugün Osmanlı torunları olarak Ertuğrul Gazi’nin, Şeyh Edebali’nin, Dursun Fakıh’ın, Osman Gazi’nin, Hayme Ana’nın, dolaştığı at koşturup kılıç salladığı bu topraklarda onları anmak, onlara layık olabilmek düşüncesiyle yurdun dört bir yanından gelerek Söğüt’te bir aradayız. 7 asır olduğu gibi aynı ruh, aynı inanç, aynı ortak duygularla onların bıraktığı cesareti, azmi, mücadele etme şevkini yine onların miras bıraktığı iman, ideal ve vatan sevgisiyle birleştirerek dahili ve harici düşmanlarımıza bir kez daha en güzel dersi veriyoruz. Ertuğrul Gazi’den bu yana tarh boyunca birçok badireler atlatan, çetin mücadeleler vermek zorunda kalan milletimiz, birlik ve beraberliğini her zaman koruyacağını, bu aziz vatana canı pahasına sahip çıkacağını her zor zamanda ispatlamıştır" ifadelerine yer verdi.

"Bugün buraya bin bir zorluklarla gelerek atasının huzuruna çıkan Yörüklerimizle hasret gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise, "Atamız Ertuğrul Gazi’nin Ahlat’tan Söğüt’e uzanan kadim öyküsü, Osmanlı’nın ilk adımları olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Osmanlı’nın torunları yüz yıllar boyunca, ecdadından aldığı öğretilerle; hoşgörüyü, ahlakı ve erdemi adım attığı tüm topraklara taşıyarak medeniyet tohumları ekmiştir. Söğüt, Türkün töresini ve İslamiyet’in kutsal değerlerini kendine rehber edinen Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi yanında kahraman Yörükleriyle birlikte otağını kurarak yurt edindiği ve Osmanlı’nın temellerinin atıldığı topraklardır. Bu nedenle Osmanlı’nın tüm dünyada örnek gösterilen medeni birikimi, Yörük kültüründen beslenmiş, Söğüt’ten etkilenmiştir. Bugün buraya bin bir zorluklarla gelerek atasının huzuruna çıkan Yörüklerimizle hasret gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl bir sonraki sene kutlayacak olduğumuz Söğüt Şenliklerinin heyecanıyla daha da azimleniyoruz. Bu yüzden atasına sahip çıkan siz kıymetli Yörüklerimizle bu meydanlarda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Al bayrağın gölgesinde, birliğimiz daim, vatanımız var olsun" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları ve mehteran gösterilerinin ardından Hükümet Konağı önünden Jandarma Genel Komutanlığı Mehter Birliği eşliğinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ne düzenlenen kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonunda protokol üyeleri Ertuğrul Gazi Türbesi önünde ’Saygı Nöbeti’ tutan Alplerin devir teslim törenini izleyerek, türbede dua ettiler.

Kutlamaların devamında karakucak güreş ekiplerinin müsabakası, cirit, okçuluk ve atlı okçuluk gösterileriyle program devam edecek.