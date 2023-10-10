Ümraniye Belediyesi müzik akademisinde eğitim görerek Türkiye’nin önemli üniversitelerinde eğitim görme başarısını elde eden öğrenciler, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ı ziyaret etti. Başkan İsmet Yıldırım, “Türkiye’nin en iddialı belediye konservatuvarını kuracağız. Son teknoloji ile donatılacak olan konservatuarımız bir akustik mühendislik harikası olacak. Ümraniye her alandaki gelişimi ile birlikte sesini müzik alanında da duyuracak” dedi.

2019 yılından bu yana eğitim vermekte olan Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi, 21 temel branşta profesyonel anlamda müzikal yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Belediye Müzik Akademisi, her yıl öğrenciler yetiştirerek, bu öğrencileri Türkiye’nin önde gelen okullarına kazandırıyor. Belediye akademisinde eğitim gören ve üniversitelere yerleşen öğrenciler Başkan İsmet Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Birbirinden yetenekli genç öğrenciler ziyarette yeteneklerini sergiledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırım, Türkiye’nin en iddialı belediye konservatuarını kurarak müzik dünyasına yeni sesler kazandıracaklarını ifade etti. Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Müşerref Akay da Başkan Yıldırım ile birlikte öğrencilerin performansını değerlendirdi.

“Ümraniye’nin her alanında gelişimini takip edin”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye Belediyesi olarak iddialı bir şey söyleyeceğim; Belediye konservatuarını inşallah kuracağız. Son teknolojiyle donatılacak olan bu konservatuar akustik bakımından da inşallah bir mühendislik harikası olacak. Ümraniye’nin her alanında gelişimini takip edin, Ümraniye’nin sesini müzik alanında da duyuracağız" dedi.