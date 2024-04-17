Yazın gelmeden erken rezervasyonlar yapanlar herkesin ditmek istediği otellere daha az paralar ödeyerek gitme şansı yakalayacaklar. Ancak erken rezervasyon fırsatı yakalayamayanlar bu yaz ciddi rakamlar ödemek zorunda kalacak.

Tatil cenneti Türkiye, yerli turistten çok yabancı turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Otellerin kalitesi, mavi ve turkuaza çalan muhteşem denizleri ve enfes yemekleri ile ülkemiz yine milyonlarca turiste ev sahipliği yapacak.

Yabancı turistlerin en çok tercih ettiği tatil cennetlerinin başında yine Antalya ve Muğla(Bodrum) geliyor.

Yüksek enflasyon ve döviz artışları nedeniyle son 3 yılda katlanarak artan otel fiyatları özellikle 2024 yılında ciddi rakamlara ulaşmış durumda. 2 kişilik 5 günlük tatil fiyatları oda-kahvaltı konseptinde 10 bin TL ile 50 bin TL arasında yer alıyor. Yarım pansiyon otellerin ortalaması ise 15 bin TL ile 80 bin TL(5 gece-6 gün) arasında yer alıyor.

Her şey dahil konseptinde ise 5 gece 6 günlük tatilin fiyatları 20 bin TL ile 120 bin TL arasında olurken, ultra her şey dahil konseptinde ise bu rakamlar ciddi değişiklikler gösteriyor. Ağustos ayında deniz kıyısında 5 gece 6 günlük tatilin fiyatı 2 kişi için 28 bin TL ile 1 milyon 67 bin TL arasında değişkenlikler gösteriyor.

Sizler için 2024 yazında Türkiye’nin en pahalı 10 tatil otelini sizler için araştırdık. Ağustos ayının 20-25’i arasında 5 gece konaklayacak 2 yetişkinin tatil bedelleri 1 milyon TL’yi aşıyor. İşte Türkiye’nin en lüks 10 tatil otellerinin fiyatları…

1-AFET HANIM KONAĞI

İzmir’in incisi Alaçatı bölgesinde yer alan Afet Hanım Konağı 20 m2’lik taş evlerde misafirlerini ağırlıyor. Türkiye’nin en pahalı oteli unvanına sahip bu konak sadece oda –kahvaltı hizmeti veriyor. Bu otelde 2 kişi 5 gecelik konaklama bedeli ise dudak uçuklatıyor. Türkiye’nin en popüler bu yerinde kalmanın bedeli 1 milyon 380 bin 850 TL.



2-GRAN VİA ALSANCAK

İzmir’de bir tatil bölgesinde yer almamasına karşın, herkesi şaşırtan fiyatı ile dikkat çeken bu tarihi otel, Türkiye’nin en pahalı 2. Oteli olarak göze çarpıyor. 30 ve 40 m2’lik odalarda misafirlerini ağırlayan bu otelde 2 kişi için 5 gece belirlenen fiyat 1 milyon 164 bin TL. Bu arada fiyata her şey dahil olabileceğini sananlara küçük bir hatırlatma yapalım. Fiyat sadece oda için geçerli.



3-CLUP PRİVEBY RİXOS BELEK

Türkiye’nin en lüks tatil otellerinin yer aldığı Antalya’nın Belek bölgesinde bulunan bu otel Ultra Her şey dahil konseptiyle hizmet veriyor. Bu otelin Clup Villa kısmında konaklayan 2 kişi 5 gece için 615 bin TL ödeme yapmak durumunda. 164 M2’lik bu villa bir malikaneyi andırıyor.



4-CLUP PRİVE BY RİXOS GÖCEK

Muğla’nın Göcek bölgesinde yer alan bu otel ultra lüks tatil otellerinden biri olarak biliniyor. 210 m2’lik Villa Prive ismi verilen deniz bu alanlarda kalmak isteyen 2 kişi, 5 gece için 550 bin TL ödemek zorunda.



5- BİJAL

Antalya Manavgat Sorgun bölgesinde yer alan bu otelde yine villa konsepti ile Ultra Herşey Dahil Hizmet veriyor. 1 yataklı villada 5 gecelik tatil için konuklar 360 bin 750 TL. ödemek zorunda. Villa toplamda 364 m2’lik büyüklüğü ile misafirlerine büyük konfor vadediyor.



6-GÜN AY HOTEL

Muğla Bodrum Gümbet bölgesinde yer bu otel Ultra Herşey Dahil Konsepti ile en pahalı oteller arasında yer alıyor. 22 m2’lik odalarda 2 kişi 5 gece tatil yapmanın maliyeti 357 bin TL olurken m2 bazında Türkiye’nin en pahalı oteli olarak göze çarpıyor.



7-BAYOU VİLLAS LARA

Antalya Merkez Lara bölgesinde villa konsepti ile hizmet veren bu otelde yine Ultra Her Dahil Konseptiyle müşterilerini ağırlıyor. 264 m2 büyüklüğünde bu villada 5 gece kalmanın bedeli ise 334 bin TL



8-ELMALI VİLLA FETHİYE

Villa konseptiyle hizmet veren bu işletme ultra Her Şey Dahil Konseptiyle müşterilerini ağırlıyor. Sıra dışı mimarisi ile göze çarpan bu işletmede konaklama alanı ise sadece 17 m2.

Bu villada 2 kişi 5 gece konaklama bedeli ise 310 bin TL



9--AZURE VİLLAS BY CORNALİA

Antalya İskele Mevkiinde yer alan bu otel ultra Her şey Dahil Konsepti ve villa tarzı tatil konsepti ile müşterilerini ağırlıyor. 180 ila 230 m2 arasında değişen büyüklükte yer alan bu villalarda 5 gece konaklamak isteyenler 295 bin TL’yi gözden çıkarmak zorunda.



10-MAXX ROYAL KEMER RESORT

Antalya Kemer Kiriş mevkiinde yer alan bu otel Ultra Herşey Dahil Konsepti ile müşterilerine unutulmaz bir tatil yaşatmayı vadediyor. 100 m2’lik denize bakan süit odalarda 5 gece konaklamak isteyen 2 kişi için 229 bin TL talep ediliyor.